Sospecha de espionaje

Investigan las llamadas y reuniones de Macri de junio a noviembre de 2018

La Justicia federal remitió oficios a distintas empresas de telefonía celular para que envíen “los registros de titularidad de todas aquellas líneas telefónicas asociadas” al ex presidente y al ex jefe de Inteligencia Gustavo Arribas, su segunda Silvia Majdalani y a tres ex funcionarios de la AFI