Integrantes de la Mesa Trans 28J denuncian que no se cumple el cupo laboral en la provincia

Integrantes de la Mesa Trans 28 J de Rosario denuncian la ausencia de políticas públicas para el colectivo. Cuestionan la falta de implementación del cupo laboral travesti trans en la provincia y la suspensión de las cirugías de adecuación contempladas en la ley de Identidad de Género. Piden una reunión con la ministra de Igualdad, Género y Diversidad para exigir que se garanticen los derechos adquiridos por ley.

La Mesa Trans 28 J se formó en el marco de la marcha contra los travesticidios que se conmemora el 28 de julio. Y hace unos días volvieron a reunirse para compartir las necesidades y demandas del colectivo.

“Reclamamos la falta de políticas públicas y exigimos una real implementación del cupo laboral trans en la provincia y en las ciudades. De las 17 ciudades que tienen cupo trans, ninguna lo respeta”, dijo Pamela Rochi, integrante de la Mesa Trans 28 J, a El Ciudadano.

La ley 13.902 se aprobó en 2019 y fue reglamentada el 8 de septiembre de 2020 por el gobierno de Omar Perotti. Prevé que un mínimo del 5 por ciento de los ingresos a la administración pública sean para personas travesti trans que hayan accedido al cambio registral garantizado por la ley nacional de Identidad de Género 26.743 en la provincia de Santa Fe.

Según cuestionaron desde la Mesa Trans, la provincia aún no abrió el Registro Único de Aspirantes de este año. “Abrieron una sola vez el registro en 2021 donde ingresaron 20 personas con contratos precarizados en la provincia. Nos preguntamos qué pasa si el año que viene cambia el color político. No tenemos respuesta oficial del gobierno provincial y estamos preocupadas”, contó Rochi.

Según explicó, los ingresos por cupo municipal comenzaron en 2016 en Rosario. Los últimos fueron en Granadero Baigorria donde ingresaron 3 personas la semana pasada. “El problema es que no hubo ingresos todos los años y de 162 personas que debieron haber ingresado, solo lo hicieron 44. En 2019, en Rosario no ingresó nadie. En la localidad de Vera no ingresó todavía ni una sola persona. Este año, estamos en diciembre y aún no abrieron el registro”, agregó.

Desde la Mesa denunciaron también la falta de becas de estudio, la suspensión de las cirugías de adecuación de género contempladas por ley y la concentración de las terapias hormonales en Rosario.

“Vamos a presentar un amparo colectivo en reclamo por las cirugías y el cupo laboral trans acompañadas por la Colectiva de Abogadas Translesbofeministas y por el área de diversidad del Colegio de Abogados. Además, vamos a pedir una reunión con la ministra de Género”, cerró.

Santiago Quizamás también integra la Mesa del 28 J y entiende que su conformación tiene como propósito obtener respuestas y unir al colectivo en el reclamo por garantizar los derechos. “En la pandemia se perdió mucho del espíritu activista militante y la ausencia del Estado fue muy grande. La idea de la reunión fue que todes tengamos conocimiento de la situación que estábamos atravesando, al no existir una información oficial de parte del Ministerio”, dijo a El Ciudadano.

Y agregó: “Nos amargamos al conocer las historias de las compañeras que contaron las situaciones de vulnerabilidad que están viviendo. Ya peleamos por derechos que están en la ley de Identidad de Género. Volver a discutir cosas que ya tuvieron una instancia favorable es desgastador”.