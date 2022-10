Instagram presenta fallas en su funcionamiento

Instagram presenta este lunes por la mañana fallas en su funcionamiento, que se visibilizan cuando los usuarios intentan ingresar a la app y no pueden conseguirlo. La red social informó que está investigando el tema y pidió “disculpas por las molestias”.

“Sabemos que algunos usuarios tienen problemas para acceder a su cuenta de Instagram. Lo estamos investigando y pedimos disculpas por las molestias”, confirmó Instagram en su cuenta de Twitter.

And we’re back! We resolved the issue that caused today’s outage, and apologize for any inconvenience. https://t.co/2Av4sC4C5B

Usuarios de la aplicación también se quejaron en Twitter de haber perdido una cantidad considerable de seguidores en pocos minutos, mientras otras personas reclamaron que les había aparecido un cartel que decía que su cuenta había sido suspendida.

Yes. @instagram says account suspended. As a result it is asking for email ID and phone number.

No warning, no clarity. Meta opaque as always.

Please be careful before sharing any personal details. https://t.co/eDJLsJXkti pic.twitter.com/BmtBGGPBDv

— Abhik Sengupta (@abhiksengupta) October 31, 2022