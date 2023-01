Increíble: un santafesino salvó a dos personas en la playa de Copacabana en muy pocos minutos

Un joven guardavidas santafesino oriundo de la ciudad de San Javier protagonizó dos rescates en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, mientras estaba de vacaciones con su novia. Se trata de Jon Morgan, quien se convirtió en noticia por dos episodios que le tocó protagonizar durante su viaje a la capital carioca.

El joven santafesino contó que estaba disfrutando de la playa en Río de Janeiro junto a su novia cuando vio que una chica se estaba ahogando y su familia gritaba desesperada en la costa. “Todo esto pasó a 10 metros de donde nosotros nos encontrábamos, por lo que le dije a mi novia, «me tiro a buscarla», recordó.

“Salí corriendo, me tiré al agua y llegué hasta la víctima, que era esta chica que estaba mal, muy nerviosa y ya sin fuerzas. Pensé que en el lugar iba a poder hacer pie, porque mido 1,86 metro, pero cuando intenté hacerlo no llegué así que me puse a flotar con ella en el agua, mientras la gente miraba. Ninguno se tiró a ayudar”, agregó.

Sincero, añadió: “Debo decir que un poco me asusté, porque en ese momento no estaba preparado ni tenía los elementos necesarios, como el torpedo o el salvavidas”.

Pero su relato no terminó allí: “Quiero aclarar que en un momento se acercó un hombre, otro argentino de unos 40 años aproximadamente, y se puso al lado diciéndome «te ayudo como puedo», se zambulló y le pegó un empujón a la chica. Yo no la soltaba, porque sabía que si lo hacía la perdía. Estábamos justo a la altura de donde rompen las olas. El hombre la empujó y habremos avanzado un metro y ahí llegué a hacer pie y empecé a hacer fuerza para llevarla a la orilla porque ella no ayudaba. Además de cansada, estaba un poco inconsciente. Utilicé todas mis fuerzas, la saqué y se la entregué a la madre. Debo decir que me dio vergüenza. Volví a tirarme en el mar y seguí disfrutando”.

Sin embargo, la anécdota de Jon y todo el trabajo que requirió para hacer el rescate en Río de Janeiro no terminó allí. Una hora después, un nene de 11 años que estaba a unos 30 metros de la costa comenzó a ahogarse, su mamá se tiró desesperada a buscarlo, pero ella casi pierde la vida.

Si bien dudó en ir otra vez al rescate, El santafesino finalmente lo hizo. “Le dije a mi novia, «¿me tiro?» Estaba cansado y las olas eran muy altas y estaba mucho más lejos de la costa, además no conozco el terreno, la playa o el comportamiento del mar en ese lugar, pero me pidió que lo vaya a buscar. Así que ahí nomás me paré, la vi a la madre y salí a buscar al chico”.

“Este sí no me costó nada. Decidí meterme más adentro, porque las olas eran muy grandes y sabía que si lo llevaba para la costa no íbamos a poder salir. El nene quería volver porque veía a su mamá, así que me abrazó, no me soltó“, contó a una radio santafesina.

Qué pasó después

Jon es guardavida como parte de su formación de profesor de educación física, y además es nadador de aguas abiertas, pero solo había ejercido la profesión durante dos años en una pileta. Al ser consultado qué pasó una vez que dejaron la playa y se dispusieron de disfrutar el resto del día con su novia, afirmó: “La verdad, no caía. Cuando salí del primer rescate la vi a mi novia con el teléfono y se reía. Le pregunté, «¿filmaste?», y me dijo sí, se lo estoy pasando a tu mamá. No pensamos que se hiciera tan viral el video. Ella lo hizo porque era mi primer rescate”.