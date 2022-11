Imputaron al joven detenido el lunes por amenazar a periodistas locales

Le adjudican dos hechos: una intimidación al Facebook de Telefé Rosario y días después, la confección de una bandera colgada en la puerta del ex Canal 5, en avenida Belgrano al 1000. Le dictaron prisión preventiva por dos años. Investigan si detrás de los hechos está la banda Los Monos

El joven de 22 años detenido este lunes bajo sospecha de haber confeccionado la bandera que hace un mes fue colgada en la puerta de Telefé Rosario con amenazas de muerte a periodistas locales para “que dejen de ensuciar a los pibes”, fue imputado y se le dictó prisión preventiva por dos años.

La acusación se realizó en el Centro de Justicia Penal y estuvo a cargo de los fiscales Franco Carbone y Federico Rébola. Ambos le achacaron a Rodrigo Alejandro V., de 22 años, el delito de coacciones agravadas con el propósito de obtener alguna medida o concesión por parte de los miembros del poder Judicial de Santa Fe y el de amenazas coactivas calificadas por ser anónimas. El juez Pablo Pinto aceptó la calificación penal y el pedido de prisión preventiva por el plazo de ley, que es de dos años.

Durante la audiencia, los fiscales acusaron al muchacho de una primera amenaza realizada por la red social Facebook, el día 9 de octubre, en la cuenta oficial de Telefé Rosario. El mensaje decía: “Si no largan al Dylan se va a pudrir y vamos a matar a todos. Nosotros no jodemos”. Dylan es uno de los hijos de Ariel Máximo “Viejo” Cantero, histórico líder de la banda Los Monos.

En la acusación, los investigadores relacionaron esa amenaza con la causa que lleva adelante la fiscal Marisol Fabbro, quien los días 28 y 29 de septiembre había imputado a Luciano Uriel Cantero (hijo del asesinado Claudio “Pájaro” Cantero y nieto del Viejo) y a otras 37 personas por asociación ilícita dedicada a cometer múltiples delitos. Días después, el 5 de octubre siguiente, se dictó la prisión preventiva de todos los acusados, entre ellos Dylan.

Una de las hipótesis de los fiscales Carbone y Rébola, es que las amenazas esgrimidas a la prensa están relacionadas con esa causa. Según explicaron, el 9 de octubre, el Facebook oficial de Telefé Noticias Rosario recibió el mensaje amenazante para que Dylan sea liberado. Y dos días después, el 11 de ese mes, se colgó la bandera en el cerco perimetral de ex Canal 5, sobre avenida Belgrano al 1000.

La bandera en cuestión tenía la inscripción: “Dejen de ensuciar y condenar a los pibes con la lengua porque vamos a matar periodistas. Con la mafia no se jode. Sino caravana con el Noba”, en alusión a la trágica muerte del cantante de cumbia 420. Además del texto, en la bandera dibujaron con el mismo color rojo un ataúd.

Uno de los indicios de los fiscales contra el joven detenido fue precisamente un tarro de pintura color roja, secuestrado durante su detención el lunes pasado en la vecina localidad de Villa Gobernador Gálvez.

Tras la audiencia, los fiscales dijeron en conferencia de prensa que en principio el muchacho habría sido quien confeccionó la bandera, aunque no puede aseverar que sea quien la colgó.

También mencionaron que se trató de un hecho institucional de suma gravedad, que se suma a intimidaciones anteriores contra funcionarios del poder judicial: “Buscan intimidar no sólo a fiscales y jueces sino también al periodismo para que no pueda ejercer su trabajo con la libertad que debe hacerlo”.