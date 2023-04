Imputan a dos por extorsionar al ex Central Ezequiel González: pedían $10 millones “por seguridad”

La Agencia de Investigación Criminal logró detener a uno tras una entrega controlada. El otro cayó tras una serie de allanamientos destinados a esclarecer el apriete contra el ex futbolista y actual empresario. Ambos serán formalmente acusados este 4 de abril

La Brigada Operativa y la Brigada Especial de Balaceras, Amenazas y Extorsiones de la Agencia de Investigación Criminal (A.I.C) del Ministerio de Seguridad Provincial realizó una serie de allanamientos luego de una aprehensión en una entrega controlada que ocurrió en calles Mendoza y 1 de Mayo de Rosario.

Como resultado de ambos procedimientos, los agentes detuvieron a Esteban Ezequiel G. (26) y Jorge Ramón V. (36).

El personal se desplegó de forma encubierta en el lugar pactado y Esteban G. que fue al lugar con sus vestimentas oscuras emprendió la huida luego de acercarse a retirar el dinero pero fue rápidamente reducido por los efectivos.

El hecho ocurrió el pasado 27 de marzo. La victima, el ex volante de Rosario Central Ezequiel González, comenzó a recibir mensajes amenazantes y extorsivos a su número particular en el cual le solicitaban que realizara una transferencia por la suma de $10.000.000 con el fin de brindarle seguridad y que siga con normalidad su curso laboral, de no concretarse dicha petición le harían daño a su círculo cercano (familiares y empleados).

Las medidas ocurrieron luego en calle Avalos al 1800 de la ciudad de Rosario y en Camino del Inmigrante al 4000 y Pasaje Rueda al 300 de Villa Gobernador Gálvez. Producto de esas medidas aprehendieron a Jorge V.

Los agentes secuestraron 3 teléfonos, tarjetas bancarias, la suma de $20.630 pesos y una motocicleta Zanella 150 cc.

Cabe mencionar que se contó con la colaboración de los Grupos de Irrupción de Respuesta Inmediata GIRI y Táctico Multipróposito GTM.

Interviene el Equipo para el Abordaje de Delitos Cometidos con Armas de Fuego Fiscal Dr. Pablo Socca, por la causa de extorsión en grado de tentativa, audiencia imputativa a realizarse el día martes 4 de abril.