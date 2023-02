Imperdible: todo lo que hay que saber sobre series y películas que llegan a Netflix en febrero

En medio de la guerra mundial del streaming, con una larga lista de plataformas que ofrecen contenidos diversos y suman catálogos, muchas de ellas surgidas en medio de la pandemia y los cambios en los consumos derivados del encierro que vivió la humanidad en los últimos años, sumado a la caída que se produjo en el número de espectadores en los complejos de cine, en febrero, Netflix presenta una larga lista de estrenos y regresos de series y película.

Entre las novedades hay grandes sorpresas y estrenos exclusivos, pero también algunas producciones ya conocidas que sólo se sumarán al profuso catálogo que ofrece la plataforma.

A su vez, habrá algunas películas relacionadas a San Valentín, en el marco de la festividad que tiene lugar cada 14 de febrero; una de ellas es Tu casa o la mía, protagonizada por Reese Witherspoon y Ashton Kutcher, pareja que regresa a la comedia romántica con este film. Mientras que, en el caso de las series, también habrá una producción bajo la misma temática: Todas las veces que nos enamoramos, una ficción que registra los diferentes momentos del amor y las idas y vueltas de una pareja de este tiempo, de cara al festejo del Día de los Enamorados que tendrá lugar en un par de semanas.

Las series

En el terreno de las series que con gran predicamento marcaron la temperatura de los consumos de los últimos cinco años, este jueves 2 de febrero, estará disponible Freeridge, donde cuatro adolescentes intentan revertir una maldición luego de que una peculiar caja trajera infortunios y otras desdichas a sus vidas.

El 8 de febrero llega Cromosoma 21. En este misterio policial original, hallan un cadáver y, a su lado, a un joven con síndrome de Down lleno de sangre que no dice ni una palabra.

Al día siguiente será el gran estreno de la cuarta temporada de la ya clásica y muy taquillera You. Con la promesa de dejar atrás el pasado y ser su mejor versión, Joe empieza de cero en Londres, hasta que encuentra una nueva obsesión. De este modo Penn Badgley regresa a la acción como el oscuro Joe Goldberg.

El 10 será el turno de Batalla de amor. Para una abogada que detesta perder ante los hombres y un actor que desconfía de las mujeres, el amor es guerra. Pero del odio al amor hay un paso.

También desde el 10 estará disponible Love is Blind: Where Are They Now? que, con su tercera temporada, parte de la consigna de visitar a las parejas de la temporada anterior, un año después de tomar la decisión de casarse o seguir en la soltería.

El 14 de febrero, Día de San Valentín, estará disponible la referida Todas las veces que nos enamoramos: desde que se conocieron, Irene y Julio se han enamorado, separado y reunido una y otra vez. ¿Lograrán tener un final feliz?.

También será de la partida La pareja perfecta, donde, para ganar esta competencia de estrategia y seducción, las parejas que demuestran compatibilidad obtienen el poder de armar o desarmar otras parejas.

El 15 de febrero se sumará Sin filtro, donde Marcely, cansada de estudiar, deja la universidad para perseguir su sueño de ser influencer, pero el mundo virtual es más difícil de lo que creía.

Y Red Rose, donde un grupo de adolescentes debe sobrevivir a un verano terrorífico luego de descargar una app que hace exigencias peligrosas con consecuencias letales, un tema muy vigente en la agenda del presente.

También desde ese día se podrá ver La ley de Lidia Poët. En esta serie, inspirada en la historia de la primera jurista de Italia, una mujer que tiene prohibido ejercer la abogacía prepara una apelación legal. Y La primera vez, donde una misteriosa muchacha llega a un colegio de hombres en la Colombia de los años 70, rompiendo estereotipos, reglas y algún que otro corazón.

El 16 de febrero se sumará La familia Upshaw. Con su tercera temporada, los Upshaw siguen buscando el éxito aunque sólo encuentren problemas, pero cada obstáculo demuestra que esta familia es pura resiliencia y amor.

El 17 de febrero será de la partida División Palermo. Se trata de una serie de producción nacional acerca de una guardia urbana inclusiva ideada como operación de marketing para mejorar la imagen de las fuerzas de seguridad. Mientras todos intentan entender qué función cumple, esta guardia se enfrenta sin quererlo con una extraña banda criminal.

También aparece Atracadores: La serie con su segunda temporada. El plan de Mehdi, Liana y Tony de escapar a Bélgica se esfuma con la llegada de un nuevo enemigo. Ahora deberán aliarse con viejos adversarios.

Y La chica y el cosmonauta, donde un astronauta reaparece luego de 30 años para reavivar un amor perdido y despertar el interés de una compañía que quiere saber por qué no ha envejecido.

A partir del 22 de febrero se podrá ver Tríada, donde, tras descubrir que es una de tres hermanas idénticas, una detective incansable emprende una peligrosa búsqueda para revelar la verdad sobre su intrincado pasado.

También se podrá ver la décimo primera temporada del clásico The Walking Dead. En la temporada final, los suministros y la confianza disminuyen, mientras los sobrevivientes se enfrentan a fuerzas poderosas y letales.

Outer Banks, con su temporada tres, estará disponible desde el 23 de febrero. La aventura lleva a los Pogues al Caribe y más allá cuando un peligroso rival los pone en la búsqueda de una legendaria ciudad perdida.

El 28, último día del mes, será de la partida Jugando con fuego. Alemania: en un paraíso tropical, un grupo de hombres y mujeres sexis y solteros debe renunciar al sexo para poder ganar un jugoso premio de 200 mil euros.

Las Películas

Desde este miércoles 1° de febrero ya está disponible Ángeles y demonios. Un simbólogo tiene la misión de encontrar pistas para frustrar un ataque contra el Vaticano por parte de una sociedad secreta que busca venganza.

En Ella, también en el catálogo, un escritor solitario encuentra el amor de la manera más inesperada, en el sistema operativo que compró para organizar su vida.

Amigos con derechos es la historia de Emma y Adam, que inician una relación sexual sin mentiras, celos ni intimidad. Pero su acuerdo se complica cuando surgen sentimientos inesperados o no elegidos.

S.W.A.T.: Unidad especial es un policial de acción en el que un policía veterano debe reclutar y entrenar a un equipo en armas y tácticas especiales, que deberá luchar contra un homicida internacional.

Desde este viernes 3 de febrero estará disponible Infiesto. Mientras el coronavirus altera sus vidas por completo, dos detectives buscan a los responsables de un rapto que formaría parte de un siniestro patrón.

En Espíritu libre, una tenaz adolescente australiana enfrenta sus miedos y persigue su sueño de convertirse en la persona más joven en navegar sola alrededor del mundo.

Stromboli cuenta la historia de una mujer atormentada por recuerdos de un fracaso amoroso y una pelea con su hija, que se apunta en un retiro de autoayuda tras unas vacaciones fallidas.

El 10 de febrero será de la partida la referida Tu casa o la mía. Los mejores amigos Debbie y Peter intercambian casa por una semana, y lo que descubren sobre sus vidas podría abrirles las puertas al amor.

Desde el 13, un periodista famoso y una profesora con los pies en la tierra navegan aguas turbulentas cuando un trabajo se interpone en su nueva vida juntos en Amor al cuadrado otra vez.

El 14 de febrero se suma Re/Member, donde seis estudiantes atrapados en un bucle temporal deben encontrar los restos de una víctima desconocida para romper la maldición y vivir un nuevo día.

También, A todas partes, donde dos hermanos que no se han visto en quince años resuelven sus diferencias cumpliendo un sueño de la infancia: recorrer México en motocicleta.

Misión: Imposible. Repercusión cuenta el fracaso de una misión obliga a Ethan Hunt y a su equipo a cooperar con la CIA en una carrera por salvar al mundo del exterminio nuclear.

El 16 se suma La Momia, donde un equipo de arqueólogos resucita una momia de espíritu maligno, y ahora un aventurero y un torpe egiptólogo deben deshacerse del terrible demonio.

La Bruja transcurre en Nueva Inglaterra, donde una familia se establece cerca de un bosque cuando sus miembros creen ser víctimas de una maldición.

También será de la partida el tanque Jurassic World: Mundo Jurásico. Un parque temático de dinosaurios busca atraer turistas con una exhibición, pero su criatura más temible logra escapar y desata el caos en la isla.

Notas perfectas es una comedia llena de música que presenta un escenario donde se vive la historia de una intensa rivalidad entre grupos de canto a capela.

El 22 de febrero pasa a integrar la grilla de Netflix Los Extraños, donde la vida privilegiada de una mujer negra de tez clara se desmorona cuando dos extraños llegan a su pintoresco pueblo.

Me llamo Chihiro cuenta la historia de una ex trabajadora sexual que empieza a desempeñarse en un puesto de comida en un pequeño pueblo costero y a consolar a las almas solitarias que pasan por ahí.

El 24 será de la partida Tenemos un fantasma, donde, tras encontrar un fantasma en su casa, una familia se hace viral en las redes. Pero indagar en el pasado del espectro los pone en la mira de la CIA.

El 25, Mujercitas: decidida a abrirse camino en la década de 1860, una escritora rememora los momentos difíciles pero felices que pasó con sus hermanas y un amigo.

Documentales y especiales

Desde este miércoles 1° de febrero está disponible Gunther, el perro millonario. Si un perro millonario resulta extraño, habrá que conocer al excéntrico cuidador enamorado del lujo y a su séquito, que es más un culto que otra cosa.

Desde el 8 de febrero se suma Bill Russell: Leyenda, documental sobre Bill Russell, el campeón con más victorias de la NBA e ícono de los derechos humanos, que repasa su legado dentro y fuera de la cancha.

El 17 de febrero aparece Cartas a distancia, donde trabajadores de la salud mexicanos unen a pacientes con sus familias a través de cartas, videos y fotos en este documental sobre el aislamiento en pandemia.

El 22 de febrero llega Los Murdaugh, muerte y escándalo en Carolina del Sur, donde una serie de tragedias sacude a una pequeña comunidad de esa región de Estados Unidos y expone los horrendos secretos de la familia más poderosa del lugar.

Desde el 24 se podrá ver Formula 1: La emoción de un Grand Prix con su quinta temporada. Pilotos, directores y escuderías de la Fórmula 1 aceleran a fondo dentro y fuera de la pista. El podio tiene tres lugares, pero la meta es una: ganar.

Para la familia

Desde el 9 de febrero estará disponible Mi papá el cazador intergaláctico, donde un caza recompensas intergaláctico lleva el rol de papá a otro nivel cuando sus hijos se cuelan sin querer en una de sus misiones al espacio.

Desde el 14 se podrá ver Robocar Poli: Museo de canciones, donde el equipo de rescate Robocar Poli invita a las y los más chicos a cantar y bailar en el Museo de Canciones con una serie de nuevas melodías.

El 16 de febrero aparece Casper, donde un especialista en fantasmas debe limpiar los espíritus de una mansión. ¿Qué hará cuando su hija se haga amiga del fantasma que la habita?

Thomas & Friends: Trenes a todo vapor llega con su segunda temporada y diversión a todo vapor para explorar nuevos lugares de Sodor con Thomas y sus amigos mientras entregan sus pedidos y aprenden a trabajar en equipo.

El 23 de febrero aparece That Girl Lay Lay. Con su segunda temporada, las mejores amigas Lay Lay y Sadie siguen guardando su secreto bajo llave, mientras vuelven a sus andanzas con la app, con la escuela y con la vida.

Al día siguiente se sumará Bichos raros. Con su segunda temporada, James, Max y Echo regresan con un sinfín de ocurrencias no tan geniales y pícaras travesuras escolares.