Ilusión en marcha: arranca el ciclo de Gabriel Heinze con los hinchas entusiasmados

Inicio de ciclo, ilusión en marcha. A dos meses del inicio de la Liga, Newell’s iniciará hoy la pretemporada con Gabriel Heinze al mando del equipo y gran expectativa. Tras un año de buenos resultados deportivos, con clasificación a la Copa Sudamericana, la llegada del Gringo genera gran expectativa en el Parque y el primer paso será en el Centro Deportivo Griffa donde el entrenador encabezará la primera práctica con un nutrido grupo de futbolistas, más allá de varias bajas importantes a partir de la decisión de reconstruir el plantel.

Junto a Heinze estarán Nicolás Pavlovich y Mariano Toedtli como ayudantes y el profe Javier Vilamitjana como preparador físico.

Los nombres más salientes que no seguirán en la Lepra son Juan Manuel García, Cristian Lema y Juan Garro, cuyos contratos vencían a fin de año y Heinze no los iba a tener en sus planes. También se sumó a esta lista el arquero Lautaro Morales, ya que Lanús hizo uso de la “repesca” que tenía en el contrato. Y el Gringo ya le comunicó a Armando Méndez que no lo tendrá en cuenta, aunque aún no está resuelta su situación ya que tiene vínculo con el club hasta 2024.

Otro caso a seguir es Fabián Ángel. El colombiano, que llegó a préstamo en julio, jugó poco a partir de su demora en la adaptación y una lesión en la rodilla, pero hay cuestiones médicas que preocupan al cuerpo técnico y la dirigencia y no habría que descartar una desvinculación anticipada.

Hay otros jugadores que aún no conversaron con Heinze pero estarán en el predio. Es el caso de Leonel Vangioni y Lucas Melano, quienes se recuperan de distintas lesiones y por ahora no estarán a disposición del entrenador. Tampoco está claro si los tendrá en cuenta o no.

Y si bien Julián Fernández era otro futbolista que parecía no estar entre los preferidos del Gringo, su presencia en el primer entrenamiento es una señal positiva.

Heinze apunta a tener un equipo dinámico, con mucha potencia física y un juego de presión alta. Eso implica una pretemporada donde se apuntará mucho a la puesta a punto física del plantel. Y habrá un seguimiento médico importante para evitar las lesiones que se sumaron en gran número en el segundo semestre.

Willer Ditta, Gustavo Velázquez, Juan Sforza, Ramiro Sordo y Brian Aguirre son futbolistas que aparecen en la previa como puntos altos en la consideración del entrenador, quien también espera potenciar a Cristian Ferreira, un mediocampista de buen pie que tuvo un semestre con muchas lesiones y poca presencia importante en cancha.

Heinze tendrá un plantel joven, con muchos juveniles que ya sumaron minutos y otros que serán observados promovidos de reserva. También habrá “depuración” del grupo y algunos de estos chicos serán prestados para buscar que tengan rodaje.

El más experimentado será Pablo Pérez, quien postergó su retiro para jugar seis meses o un año más. Heinze aún no habló con el mediocampista, con quien compartió equipo en 2013, pero el hecho de no llamarlo para avisarle que no está en sus planes lo pone dentro del grupo que hoy arrancará la pretemporada.

Un tema no resuelto es el arquero. Con la salida de Morales, a Heinze sólo le queda Williams Barlasina, quien retornó de Agropecuario. El DT no tendrá en cuenta a Ramiro Macagno y apunta a sumar a Lucas Hoyos, por quien hay gestiones en marcha.

Heinze pretende sumar cinco o seis refuerzos y desde hace algunas semanas comenzaron los llamados de Horacio García –el hombre que gestiona- a varios jugadores apuntados. El primero en sumarse será Guillermo Ortiz, quien será una alternativa en la zona de zagueros.

El Gringo pretende un lateral por derecha y otro por izquierda, un volante interno por derecha, un centrodelantero y otro mediocampista de juego.