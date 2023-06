Ignacio Astore: “Llama la atención, un dedo en una cancha es offside y en otras no”

El presidente leproso se sumó al reclamo de Gabriel Heinze por el gol anulado a Brian Aguirre, donde quedaron muchas dudas sobre la decisión del VAR. "Hablé con Beligoy. Ellos consideran que fue off side, es muy minucioso. No digo que haya mala intención, pero anoja mucho", confió

La bronca por el arbitraje de Pablo Echavarría, y en especial por el desempeño de Mauro Vigliano en el VAR, sigue merodeando por el Parque. Newell’s tenía un partido controlado y en ventaja ante Unión, y en una jugada muy discutida, el árbitro a instancias del VAR le anuló un gol a Brian Aguirre que pudo ser decisivo para una victoria leprosa, que luego de ese fallo terminó en empate. Y esos dos puntos, hoy tendrían al equipo de Heinze en zona de clasificación a Copas.

El primero en expresar su enojo público fue Gabriel Heinze. El entrenador fue a pedirle explicaciones a Echavarría al final del partido, y no lo conformó la respuesta. “No se cómo es la historia del VAR pero depende de la importancia del partido traen 2 cámaras en otros 4, 8 ó 16. Tendrían que traerse las mismas cámaras todos los partidos. Le dije al árbitro: ‘cuando ustedes se equivocan no pasa nada, si lo hago yo me echan'”, comentó el Gringo con evidente enojo en la conferencia de prensa tras el partido.

Más allá del enfado por un gol anulado que pareció lícito, incluso en las cámaras de TV que vio el VAR en Ezeiza, el entrenador de Newell’s puso en la mesa una discusión que viene desde la implementación del VAR en Argentina. No siempre hay un mismo números de cámaras en los distintos estadios. En Boca, River, Independiente, San Lorenzo o Racing hay un número mayos, como en otras canchas de Capital Federal, mientras que en el interior, la empresa encargada de la transmisión lleva menos cámaras, como sucedió en el Coloso el lunes. Y así es difícil tener distintos planos o más precisión, en especial en las jugadas de off side, donde las rayas que se trazan y el momento de salida del pie del jugador que cede el pase son muy difíciles de determinar con exactitud.

Justamente Federico Beligoy, el cuestionado director de arbitraje de AFA, reconoció en la semana que en el gol convalidado a Boca ante Lanús, donde pareció estar adelantado Pol Fernández, “hubo un problema de software, del plano de las cámaras, y no se pudieron trazar bien las líneas”. “Siempre se traza una parte oscura, no se pudo hacer”, reconoció Beligoy.

El lunes en el Coloso las cámaras eran sólo cuatro, por lo cual las imágenes que pudo utilizar Vigliano en el VAR fueron pocas. Y hubo todo tipo de objeciones a la decisión de anular el gol, desde la imprecisión de parar la imagen al momento del impacto de Ferreira al dar el pase (trazaron la línea cuando el volante ya había soltado el balón, como en la señalización de la línea, donde se explica que Sordo estaba adelantado por el hombro, aunque no está claro en la imagen e incluso no se midió el hombro del defensor que habilitaba.

“Entendemos la bronca del hincha por el horario en el que se jugó pero también es una realidad que no puede haber tantos partidos en simultáneo ya que no alcanzan las cámaras y herramientas para tantos encuentros”, explicó Astore, confirmando las dificultades de la TV para cubrir tantos partidos en un solo día.

El presidente leproso habló en el programa “Al Fondo de la Red” y también mostró su enfado por el gol anulado. “ Estoy un poco enojado con lo que pasó ayer. Es increíble que un dedo en algunas canchas es offside y en otras no. Llama la atención la decisión, podríamos estar toda la vida discutiendo si fue o no fue”, sostuvo Astore, quien además confió que elevó su queja por el arbitraje.

“H ablé con Beligoy. Ellos consideran que es offside y que está bien anulado el gol. Es muy minucioso. Hay cosas que vienen a simplificar y otras a complicar. Hoy nos toca a nosotros. No digo que haya mala intención pero enoja mucho”, declaró el mandamás leproso.

Newell’s venía en una semana donde el VAR ya le había anulado un gol que pareció lícito en Brasil. También fue Brian Aguirre el perjudicado cuando el cuerpo arbitral venezolano que dirigió Santos-Newell’s determinó que en el gol de Aguirre había una posición adelantado de Ramiro Sordo que obstaculizaba a un defensor rival, algo que a la vista no pareció.

Más allá de estos polémicos y perjudiciales arbitrajes, Newell’s transita un buen momento futbolístico, algo que el propio Astore admitió: “Queda mucho por corregir y por perfeccionar, pero este es el camino por el que todos queremos que transite Newell’s, más allá de la gente que lo maneje. Tenemos un gran técnico y más allá del éxito que logré, dejará una enseñanza mucho mayor”, sostuvo.