Humo blanco: Willer Ditta se irá a Cruz Azul que dobló la oferta inicial

El culebrón mexicano terminó, y todos quedaron conformes. Willer Ditta será transferido a Cruz Azul y Newell’s recibirá casi el doble de la oferta inicial que había sido rechazada.

El club mexicano empezó la gestión por Ditta hace dos semanas. Y el número ofrecido en ese momento eran 2 millones de dólares por la totalidad del pase del defensor colombiano. Newell’s rechazó la semana pasada esta oferta, y el jueves Cruz Azul se estiró un poco más, pero nuevamente recibió un “no”.

La situación se hizo más compleja cuando Ditta decidió no jugar el viernes ante Huracán. Ni siquiera algunas charlas con Heinze lo hicieron recapacitar. “El jugador no quiso estar hoy, fue decisión de él”, disparó el Gringo cuando se lo consultó por la ausencia del zaguero ante el Globo.

La movida para presionar no le salió bien a Ditta. Además del enfado de Heinze, los hinchas explotaron en redes sociales y cuestionaron su decisión, y el presidente Ignacio Astore se enojó tanto que no quiso atender a su representante el fin de semana. “Lo que hizo Ditta fue una falta de respeto al club y eso no lo voy a tolerar”, confió Astore ante la consulta de El Hincha.

Finalmente, Astore aceptó sentarse con el agente de Ditta y un enviado de Cruz Azul, quien advertido de la situación trajo a la mesa de negociación otro número: 4 millones de dólares.

Con el doble de la oferta inicial sobre la mesa, Astore consultó con otros directivos y hubo consenso para avanzar. Newell’s tiene el 80% de los derechos económicos, por lo que recibiría un poco más de tres millones, una cifra que permitirá equilibrar las finanzas y no obligará a realizar otra venta, salvo que aparezca alguna oferta más que importante por Juan Sforza o Brian Aguirre.

Habrá que ver ahora si Heinze busca sumar un zaguero o se conforma con Gustavo Velázquez, Guillermo Ortiz y Facundo Mansilla. Incluso no sería descabellado que sume a préstamo un defensor joven apostando al futuro.

La prioridad del Gringo era retener al menos hasta fin de año a Sforza, ya que considera que es un jugador que hoy no tiene reemplazo dentro del plantel. La única vez que no lo tuvo y jugó con titulares incluyó a Iván Gómez de cinco, ya que la otra opción es el juvenil David Sotelo.

Mientras tanto, con la venta de Ditta el club dispondrá de un dinero para cubrir obligaciones y Pablo Guiñazú tendrá algo de margen para sumar algún refuerzo de cara a la fase decisiva de la Copa Sudamericana.