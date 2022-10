Hospital Roque Sáenz Peña: trabajadoras y trabajadores denuncian precarización laboral y edilicia

Durante el transcurso de la reunión de la comisión de Salud del Concejo del pasado lunes 3 sus integrantes recibieron a delegadas y delegados del Hospital Roque Sáenz Peña, que depende de la Municipalidad de Rosario, quienes alertaron sobre la situación en la cual se encuentran.

El encuentro se llevó a cabo en el anexo Alfredo Palacios del Concejo Municipal y presidió la titular, concejala Susana Rueda, del bloque Rosario Progresista.

En la audiencia los representantes de trabajadoras y trabajadores Martín Crer, Andrea Vitar, Natalia Hawlin y Mariana Mendoza señalaron un estado de deterioro del hospital, condiciones edilicias inadecuadas y falta de mantenimiento así como también de espacios dignos para la atención médica y de personal de todas las áreas.

Manifestaron ante los ediles de Salud que los reclamos surgen porque no hay condiciones para trabajar ni para dar una salud pública de calidad. Si bien han tenido reuniones con los directivos del hospital, no hay respuesta a las demandas, describieron.

Ante el pedido de ampliación de la guardia, la cual consideran sería positiva pues la creciente llegada de casos, en especial por situaciones de violencia, lo hace necesario, les aseguran que está el proyecto en estudio pero aún no se ha concretado.

Reconocen que, actualmente y por la situación socioeconómica, existe una alta demanda pues mucha gente se vuelca al sistema de salud pública, y esto repercute fuerte en todas las áreas: enfermería, camillaje, emergencia, atención médica, por ejemplo.

Enumeraron voceras y voceros: la pandemia ha provocado cambios y esto ha impactado de modo negativo en el sistema de salud, reducción de cargos que no se han vuelto a cubrir, por muertes de covid, enfermedades, jubilaciones; espacios que se cedieron para necesidades de coyuntura y la disolución del Triage.

Triage es un sistema de selección y clasificación de pacientes en los servicios de urgencia, basado en sus necesidades terapéuticas y los recursos disponibles: permite una gestión del riesgo clínico para optimizar la atención y la seguridad de las personas y esto no ha sido repuesto, con el consiguiente perjuicio para la calidad de la atención, describieron.

Expresaron también que se encuentran en un punto donde a las situaciones edilicias y de deterioro en las cuales trabajan se les suma la falta de un reconocimiento profesional, sin respuestas y sin mejoras de sus salarios.

Si bien reconocen el impacto de la pandemia, aseguran que durante ese período fueron trabajadoras y trabajadores esenciales, no tuvieron licencias ni vacaciones, estuvieron sometidos a situaciones de exigencia mayores, pero hoy día no son reconocidos profesionalmente y tienen que soportar la mala distribución de recursos y un salario no recompuesto.

También tomaron parte del encuentro las edilas Jésica Pellegrini, de Ciudad Futura, Norma López, de Frente de Todos-PJ, Ana Laura Martínez, de Unión Pro-Juntos por el Cambio y Valeria Schvartz de Volver a Rosario.