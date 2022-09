Hospital Regional Sur: “Lo abandonaron como al resto de la ciudad”, denunció Irizar

La concejala documentó el deplorable estado de la obra, que con el correr de los meses fue vandalizada y víctima de robo en sus instalaciones. “Pedimos que vuelva la custodia y no dejen que esto siga empeorando. Esto simboliza lo que significa Rosario para el gobierno de Omar Perotti”, sostuvo.

La concejala socialista Verónica Irizar criticó fuertemente la falta de avance en las obras del Hospital Regional Sur y documentó a su vez el pésimo estado en que se encuentra en la actualidad, con situaciones de robo constantes, con solo dos policías para casi 30.000 m2 ni un plan para terminar una obra fundamental para la zona sur de la ciudad. “Es un síntoma más del abandono del gobierno provincial a la ciudad. No les interesa ni la salud ni concluir una obra que estaba muy avanzada tras un gran esfuerzo de la gestión anterior”, resaltó.

Con imágenes elocuentes, que muestran que el ingreso está totalmente abierto y sin control alguno, Irizar dio cuenta de la desidia que impera en una obra totalmente abandonada. “Dejaron que se roben las aberturas y lo que haya de valor. Este Hospital es parte del plan de salud integral que se inició en 2007 con la gobernación de Hermes Binner y el estado en que está es la síntesis de lo que le interesa al gobierno actual en continuarlo”, dijo la concejala.

“El abandono de Perotti es total. En obra pública por habitante, un rosarino recibió 10 veces menos que un rafaelino. Mientras allá se licita la terminación de un hospital acá nos roban o vandalizan todos los días. El retiro del Estado y la pérdida de autoridad del gobierno Provincial en Rosario es inadmisible. No sólo no terminan las obras, ni siquiera las cuidan de que no las vandalicen” sostuvo Irizar.

En tanto, resaltó que en el pedido de informes ingresado semanas atrás en el Concejo Municipal, se le solicita al gobierno provincial que den cuenta de los plazos de ejecución, fecha de finalización estimada y un patrullaje con cercamiento en la zona para evitar más destrozos.

“Lo lamentable es que todo el tiempo perdido por esta gestión no se va a recuperar, pero esperamos que por respeto a los rosarinos empiecen a hacer lo que no hicieron hasta acá -agregó-. Queremos que al menos haya custodia que no permita que siga sucediendo lo que viene pasando hasta ahora”.

“Acá hubo un gobierno que invirtió más de 26 millones de dólares y que hasta 2019 había avanzado en una obra fundamental para el sur de nuestra ciudad y también Villa Gobernador Gálvez. Todo eso mientras se seguía apostando a un sistema de salud ejemplar, inaugurando hospitales y teniendo en marcha obras como esta”.

“Hoy Perotti hace caja para usarla en campaña el año próximo o para llevarla a su Rafaela, donde hace obras en su club favorito. No podemos ni vamos a permitirlo”, cerró Irizar.