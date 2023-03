Hora del seven de Hong Kong: Pumas 7 llegan como campeones de la última etapa del Circuito

Argentina integra el grupo A y tendrá como rivales a Canadá, Samoa y Fiji. El debut será ante los canadienses el viernes a las 4.52 por Star+. Integra el plantel albiceleste el rosarino Tomás Lizazú, jugador de Old Resian

En la previa del debut de Los Pumas 7 en el Torneo de Hong Kong, octava etapa del Circuito Mundial, Santiago Gómez Cora realizó declaraciones para el sitio oficial de World Rugby. El head coach del seleccionado argentino explicó las razones del presente de su equipo y el método de trabajo. Argentina juega su primer partido de la fase de grupos ante Canadá el viernes a las 4.52 por Star+.

Gómez Cora puede explicar muchas cosas, de cómo se llegó a este presente, de por qué los jugadores tienen buenos rendimientos, pero la mejor explicación se puede ver en vivo en los entrenamientos, partidos o cuando declara algún integrante del seleccionado de Pumas 7, los hechos explican todo.

“De las derrotas se aprende mucho; creo que es un lugar por lo que un equipo debe pasar para consolidarse a lo que llamamos ‘curva de aprendizaje’. Mi herramienta favorita de Economía, entre tantas que usamos, es ‘cadena de valor’, cómo cada uno le aporta al equipo. El año pasado aprendimos mucho de las derrotas lo que nos ayudó a valorizar las victorias; nos dimos cuenta de que podíamos”, dijo Gómez Cora.

“Tenemos 18 jugadores centrales y hay un grupo más grande para la renovación de acá a dos años. Ahí dividimos por nivel, a corto, mediano y largo plazo. Les damos herramientas para que cuando les toque jugar puedan ser competitivos”, explicó Gómez Cora, y además afirmó: “Los jugadores necesitan tiempo de desarrollo y preparación”.

Sobre el método de trabajo el back formado en Lomas Athletic dijo: “Es muy complejo llegar, pero mantenerse aún más. Buscamos mejorar el sistema de juego, hacer cosas para ser mejores cada día con algo tangible: puede ser haber aprendido una palabra nueva, mejorar el plan de juego, algún logro en el gimnasio. No hablamos de objetivos, solo analizamos acciones de juego y hacemos foco en eso. Estamos pensando en mejorar día a día y en Canadá”.

Si bien la meta de la temporada es terminar entre los cuatro primeros del ranking y así clasificar directamente a París 2024, en Pumas 7, son conscientes que continuar trabajando, mejorando y con rumbo definido les va a dar la chance de lograr ese objetivo.

“Encaramos el año convenciéndonos de que podíamos crecer. Nos cuestan todos los partidos. No hacemos cuentas, no especulamos. Si mejoramos, seguramente vamos a tener obtención, posesión y la posibilidad de hacer más tries. La consecuencia del trabajo es ganar partidos, torneos y clasificar”, expresó Gómez Cora.

Agenda del fin de semana

En el Seven de Hong Kong, Los Pumas 7 competirán en la Zona A con Canadá, Samoa y Fiji. Los horarios de los partidos de Argentina serán: el viernes 31 el debut frente a Canadá (a las 4.52), en tanto el sábado 1º de abril se jugarán los dos partidos restantes de la fase de grupos, ante Samoa (1.16) y luego ante Fiji (5.37).

Los Pumas 7 viajaron a Asia para disputar los torneos en Hong Kong y Singapur con el siguiente plantel, compuesto por 14 jugadores: Santiago Álvarez Fourcade, (253 Caps, 51 Torneos), Tomás Elizalde, (22 Caps, 4 Torneos), Agustín Fraga, (76 Caps, 14 Torneos), Luciano González, (225 Caps, 44 Torneos), Matteo Graziano, (36 Caps, 9 Torneos), Rodrigo Isgró, (98 Caps, 18 Torneos), Alejo Lavayén, (32 Caps, 7 Torneos), Tomás Lizazú, (17 Caps, 4 Torneos), Marcos Moneta, (90 Caps, 16 Torneos), Matías Osadczuk, (Capitán, 176 Caps, 33 Torneos), Joaquín Pellandini, (33 Caps, 7 Torneos), Gastón Revol, (438 Caps, 94 Torneos), Germán Schulz, (309 Caps, 58 Torneos) y Santiago Vera Feld, (71 caps, 14 torneos).

En Hong Kong el mendocino Isgró podría llegar a los 100 partidos, mientras que Moneta lo haría en Singapur.

Luego de la disputa del Seven de Vancouver, séptima etapa del Circuito Mundial, el ranking quedo de la siguiente manera: Nueva Zelanda 120 puntos, Argentina 108, Francia 95, Fiji y Australia 94, Samoa y Sudáfrica 89, Irlanda 81, Gran Bretaña 57, Uruguay 34, España 30, Kenia 29, Canadá 20, Tonga 12, Japón 10, Chile y Uganda 2, Hong Kong 1.

El finalizar la temporada, en mayo con el Seven de Londres, los primeros cuatro seleccionados clasificaran directamente a los Juegos Olímpicos París 2024.