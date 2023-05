Homero y sus alegres cumple 15 años y lo festeja con “La Ceremonia del Bonete”

La formación rosarina Homero y sus Alegres dará comienzo este fin de semana al conjunto de shows titulados “Mis Alegres 15”, un compendió de cuatro recitales con los que festejarán sus quince años de trayectoria. “El ciclo culminará con una gran fiesta al aire libre para celebrar de la manera que más nos gusta y en el que nos vio nacer y crecer: la calle”, adelantan.

El primer show del ciclo, “La Ceremonia del Bonete”, tendrá lugar este sábado en Distrito 7 y promete ser una “experiencia llena de música, baile y diversión”. El evento contará con la conducción de La Deisi, y habrá sorteos, e invitados.

La banda que lidera el talentoso músico Homero Chiavarino nació en 2008 en una casa ubicada en Montevideo al 1800. “Se formó especialmente para tocar en los carnavales que organizaba por aquel momento La isla de los Inventos. Necesitaban una banda que entre otros géneros toque algunas cumbias y así nacen Los Alegres, de la mano de Cristian Marchesi y Guillermo Calluso, productores artísticos de dicho evento”, contó a El Ciudadano el cantante y acordeonista oriundo de Paso de los Libres.

Cuando el músico llegó a Rosario en 2003 para estudiar se mudó a una casa de pasillo por calle Montevideo. “En el 2008, año de gestación de la banda, ese departamento se derrumba producto de un accidente de quienes construían un edificio lindero. Ese espacio fue el primero que nos albergó y funcionó como primera sala de ensayo. Hoy la recordamos bromeando como «la casita que se llevó Dios»”.

“La banda estaba integrada en su mayoría por actores que por aquel entonces formábamos parte del grupo de improvisación The Jumping Frijoles, eso hizo que en sus shows el condimento teatral y de improvisación esté muy presente, con personajes y situaciones ficcionadas que formaban parte del show. Eso, de alguna, manera se sostiene hasta el día de hoy”, relató Homero.

Los Alegres vienen recorriendo la escena de música bailable, siendo protagonistas de muchas de las fiestas y eventos con música en vivo que se realizan en la ciudad de la mano de un estilo muy personal. “En 2017 grabamos un disco que tenía como subtitulo «cumbia rocksarina». Fue un momento más rockero de la banda, donde versionamos clásicos del rock nacional e internacional, si perder la esencia más cumbiera. Ese repertorio nos acompañó durante años y nos sirvió para explorar nuevas sonoridades. Los temas propios nos acompañan hace muchos años y creo que fueron determinantes para definir un sonido y una identidad propia de la banda”, apuntó quien también tiene un recorrido por otras músicas y el martes se presentó en El Encuentro con la formación Garupá que comparte con Julián Venegas y Joel Tortul y en la que revisitan la obra de Ramón Ayala.

“Actualmente Los Alegres está compuesta por 11 musicxs y el sonido está más ligado a las grandes orquestas de cumbia colombianas y mexicanas, aplicadas a temas propios y covers. El sonido se fue corriendo de lo más rockero a un sonido más tradicional de orquesta”, aclaró.

En sus últimas presentaciones en vivo Homero y sus alegres incorporó a sus filas a Lourdes Garnica, la voz de otra formación local Huevo de Iguana. “Lourdes es una gran artista amiga con la que hace años compartimos escenarios. Hoy forma parte de la banda. Empezó como un reemplazo de Vicky Olgado, nuestra Lidia Crucet, quien por compromisos teatrales no pudo estar en varias ocasiones. Hoy comparten escenario y juntas son dinamita. Van a estar las dos en los festejos”, aclaró.

Y respecto a la escena musical de la ciudad que está en plena recuperación después del aislamiento por la pandemia del covid-19, aseguró: “Creo que la escena local ya venía transitando una fuerte crisis entre los años 2018 y 2019, la pandemia no hizo más que agudizar esta situación. Quince años atrás había muchos espacios donde tocar y realizar fiestas más desestructuradas, propias de un tiempo sin tantas restricciones de horario y demases. Hoy la situación no es la misma, creo que si estuviéramos gestándonos hoy como banda, las cosas no serían tan fluidas y sencillas como en aquel entonces. Pocos espacios para tocar, restricciones horarios y protocolares, y fundamentalmente el factor económico. Tuvimos la suerte de arrancar en un gran momento del país y la ciudad, sumado al auge de la cumbia y la cultura latinoamericana”.

Los 15 años

“Los festejos por los 15 años constan de 4 fechas en Distrito Siete y una fiesta final el 16 de septiembre con un show gratuito y al aire libre con artistas invitadxs. En la primera edición «ceremonia del bonete» tendremos como invitada a Lumila Palavecino con La Deisi que animará la noche y el show será especial, donde recorreremos los 15 años de la banda y tendremos varias sorpresas. En todos los shows la premisa sigue siendo el baile y el encuentro, poder repasar un poco de la historia de la banda y disfrutar de la cumbia rosarina”, adelantó Homero.

Para agendar

El primero de los cuatro shows con los que Homero y sus alegres festejarán sus 15 años de trayectoria tendrá lugar este sábado, a partir de las 21, en el Distrito Siete de Ovidio Lagos 790. Las entradas están a la venta en www.passline.com