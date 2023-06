Héroes a la carta: Caova homenajeó a un trío campeón a pura pizza

En el básquet se le llama pizza a un tiro que se aleja de lo ortodoxo, que no respeta técnica ni lógica, que suele tener una connotación de desesperación ante la inminencia de la pérdida, de una defensa imposible o el inexorable final del tiempo para lanzar. Claro está que a veces estos pizzazos o piedrazos entran y quedan guardados en el recuerdo.

En Caova, en el nuevo buffet del club enclavado allí donde se asocian lícitamente Olegario Víctor Andrade y San Martín, las pizzas tomaron desde hace algunos días la forma de homenaje y quedaron ligadas a tres de los que entraron en la historia grande del club y fueron parte fundamental de sus éxitos. Ellos son los ídolos de la era moderna, los que tras el retorno a la máxima divisional rosarina se ocuparon de pintar como pilares las estrellas que decoran las paredes del estadio.

Gabriel Domínguez, Pablo Maggi y Germán Muñoz, de ellos se trata, ya tenían cuadros y fotos, recortes y homenajes en banderas repartidos por toda la institución, pero ahora entre simpatía y homenaje están también en la carta que se ofrece a los clientes que almuerzan, o cenan en el buffet.

En el listado, a buenos precios vale agregar, figuran la Pablo Maggi (especial), la Muñeca Muñoz (doble muzza) y la Gaby Domínguez con queso.

Claro está que no son los únicos que hicieron grande al básquet del club, pero sí el tridente recordado de ese momento. A no descartar algo en la carta para el Negro Rojas, por ejemplo.

Las buenas lenguas del club cuentan que el ideólogo del homenaje fue nada más y nada menos que el entrenador Néstor Gnass, nuevamente DT del club y parte vital también en aquellas campañas de 2014 y 2015 que permitieron ganar un Top 4 y dos certámenes locales.

Y los homenajeados lo tomaron con humor y agradecimiento, aunque aclarando que todos los integrantes de aquellos equipos fueron importantes.

“Me habían contado hace un tiempo y me pareció original y divertido. La elección de las pizzas no es mala, me hubiera parecido peor si le ponían el nombre a un pancho o a una papa frita, con las pizzas estamos bien y la próxima vez que vaya a ver un partido de Caova me voy a pedir una Gaby Domínguez o una Muñeca Muñoz para ver si me contagio un poco de su magia”, bromeó Pablo Maggi, quien propuso por ejemplo una cerveza homenaje a algún ex compañero para acompañar las pizzas.

También agradeció el gesto el ex base Gabriel Domínguez: “Me reí cuando vi la pizza Domínguez con queso, me alegra que me recuerden por ser parte de ese proceso en el que se vivieron cosas muy lindas y espero que la gente pueda disfrutar de las pizzas, que están bárbaras. Hay muchos nombres más para pensar y elaborar platos, así que a armar una carta extensa”.

“La simple de queso siempre es la mejor y aparte es la más económica”, bromeó el Gaby.

Los títulos

El 22 de junio de 2014 el Funebrero se quedó con el Top 4 al ganarle en Sportivo América a Echesortu por 79 a 69 con 19 de Gabriel Domínguez, 13 de Pablo Maggi, y 12 de Germán Muñoz. Pedro Ludolini hizo 16 en un elenco que tuvo también a Rojas, Gavio, Baccalá, Biset y Sardo. Nico Domínguez, hoy también en el club, no pudo jugar ya que estaba afectado al Argentino de Mayores.

El 16 de diciembre de ese año Caova se quedó con su primer título de en un torneo “largo” de la elite, al ganarle 3 a 2 la serie que perdía 2 a 0 a Echesortu. El último juego fue 88 a 86 en tiempo extra luego de empatar en 79 y se recordará la defensa zonal que le permitió cambiar el rumbo de la llave. Además consiguió ser campeón tras lograr el ascenso. En ese quinto juego Pablo Maggi anotó 40 puntos y tomó 10 rebotes, mientras que Domínguez anotó 18.

En diciembre de 2015, bien cerquita de la noche buena, otra vez el festejo sería para Caova. Y otra vez ante Echesortu. En esta ocasión fue 3 a 0 y en el 77 a 68 del tercer juego en América se destacaron Rojas (19), Muñoz (18), Maggi (16) y Gaby Domínguez (12) en un elenco que sumó a otros apellidos como Leal, Chianea y Gentile. Logró además un bicampeonato que no se daba a nivel local desde hacía 14 años.