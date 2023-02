Heinze sobre lo que viene: “Tenemos que tener variantes y por eso estamos trabajando”

Luego de la dura derrota ante Claypole por Copa Argentina, Newell’s enfrentará a Instituto el domingo a las 21.30 en el estadio Mario Alberto Kempes con la necesidad de levantar cabeza en el campeonato, donde viene de una muy buena victoria de local ante Banfield.

El entrenador Gabriel Heinze habló en conferencia de prensa en la previa del cruce y aclaró que todos los jugadores están disponibles. La única variante obligada que deberá realizar el DT es la de Ditta, expulsado ante el Taladro.

El ida y vuelta con los periodistas comenzó refiriéndose a la eliminación de la Copa Argentina en los 32avos de final: “Vi las imágenes del partido con Claypole. Los chicos hicieron un buen partido, se intentó de las maneras que habíamos hablado y creamos ocasiones. Lo único triste es el resultado. A partir del jueves ya empezamos a preparar este partido”.

“Hablo de motivación por un tema específico de las críticas, pero no creo que haya que trabajar sobre eso en sí sino que hay otras cosas. La motivación es algo que consiguen con la actividad que hacen. El futbolista siempre está con ganas”, aclaró.

Sobre el cruce ante Instituto, Heinze destacó: “Instituto presenta modificaciones en el posicionamiento. Creo que va a ser un partido complejo porque ellos varían. Tenemos que tener variantes y por eso estamos trabajando”.

Si bien no habló de muchos nombres propios, Heinze consultado por Cristian Ferreira, afirmó: “Lo que le falta son minutos y creérsela un poquito, que sepa que puede hacer las cosas. Viene haciendo un esfuerzo grande en el aspecto físico. Tiene que equivocarse, seguir intentando. Le faltan minutos y situaciones”.

Sobre la posibilidad de sumar un nuevo jugador tras la dura lesión de Francisco “Panchito” González afirmó que siguen intentado incorporar a alguien, pero “no hay nada concreto”. “Está complicado, se está haciendo un trabajo, pero por ahora no hay nada”, explicó.

Por último, el entrenador rojinegro volvió a referirse sobre los silbidos de la gente tras el último partido: “Lo que siento, lo digo. Me duele que me silben, que me insulten, tener una pelea con alguien. Si al hincha no le duele eso, está bien, a mí me duele que mis hinchas me insulten y me silben. Sé cómo son las cosas y lo acepto, pero digo lo que siento”.