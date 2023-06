Heinze apuntó contra el VAR y pidió igualdad: “Depende el partido ponen 16 cámaras o 2”

Gabriel Hienze habló largo y tendido tras el empate 1-1 que su Newell’s cosechó ante Unión. El DT brindó una extensa conferencia de prensa en la que, además de analizar detalladamente lo que pasó dentro del campo de juego, apuntó contra los encargados del VAR, tanto en su ejecución como en la planificación, ya que para el Gringo, no se destinan los mismos recursos tecnológicos a todos los partidos de la Liga Profesional.

"LE DIJE AL ÁRBITRO 'CUANDO VOS TE EQUIVOCAS , NO PASA NADA. YO ME EQUIVOCO Y A MÍ ME ECHAN'". El Gringo Heinze habló sobre el gol anulado a Newell´s en el Coloso por la #LigaProfesional. 📺 #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/nWRiDkDtpg — SportsCenter (@SC_ESPN) June 12, 2023

“Ellos son los que deciden”, disparó Heinze contra la organización del torneo. Y profundizó: “Depende la importancia del partido, ponen 16 cámaras y en otros ponen 2. Hay cámaras que no se ven. Todas las cámaras deberían estar en todos los partidos, no hay partidos menos importantes. Preferiría que el VAR sea más lento y que tengan las herramientas que tienen que tener para poder decidir bien. No que un partido las tenga y en otros no. Pero esto no solo le pasa a Newell’s sino a todos los equipos”.

Y así se lo dijo al juez Pablo Echavarría: “Se lo dije al árbitro. Cuando vos te equivocás no pasa nada, pero a mí sí me equivoco me echan. Lo del VAR es algo muy bueno, pero cada partido es importante, no hay partidos menos importantes”. La calentura del técnico rojinegro deriva del gol anulado a Brian Aguirre que hubiera significado el 2-0 en un momento clave del encuentro. Según el Video Arbitraje, Ramiro Sordo estaba (milimétricamente) adelantado en la previa.

En cuanto al desarrollo del juego, el Gringo expresó: “En el primer tiempo tuvimos esa paciencia y tranquilidad para jugar ofensivamente de la manera que pretendíamos sabiendo el peligro del rival y generamos situaciones. Y en el segundo tiempo ellos se abroquelaron bien atrás y no fuimos pacientes como en el primero por apurarnos a querer llegar rápido a situaciones de gol”.

Y agregó: “En el gol de ellos perdimos tres duelos, algo que no nos suele pasar y cuando se da esa situación tenés la posibilidad que el rival marque. El equipo hizo todo para ganar. Estas cosas pasan y es parte del crecimiento. Tampoco me voy a hacer un drama y un resultado no va a opacar lo que están haciendo estos chicos. Nos vamos tristes porque no pudimos ganar en casa”.