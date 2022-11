Héctor Ansaldi estrena “La comedia de la felicidad”, una versión del clásico de Nikolai Evreinov

Este viernes y el próximo se presentará la obra La comedia de la felicidad, la nueva producción de Héctor Ansaldi, que es una versión del texto homónimo del ruso Nikolai Evreinov. Si bien la trama recorrerá las vías del absurdo, el policial, el drama y la comedia en sí, lo particular de esta puesta en escena pasa por el modo en el que se gestó la idea, que fue mediante el sistema Tai he, que fusiona acción y movimiento. “Tai he es un sistema de conciencia corporal para la acción y el movimiento. Se desarrolla a través de pintar la línea, el plano y el volumen. Cada etapa tiene un entrenamiento y explicación especial. Es un sistema que considero fundamental para actores, bailarines e inclusive deportistas ya que conoce potencias y propulsores energéticos del cuerpo que no conocían. El teatro es principalmente energía y ésta es una particular manera de lograrlo”, explicó el también dramaturgo a El Ciudadano sobre esta modalidad de hacer arte.

Para esta obra, Ansaldi convocó a un grupo de artistas de la ciudad, motivados en llevar a cabo esta experiencia, discípulos en el laboratorio de clown, entre ellos algunos que ya trabajaron en sus producciones y otros que por primera vez abordan una experiencia creativa.

“El público se encontrará con una versión del clásico de Evrainov a través de este sistema. Surgió de traducciones acotadas que realicé en pandemia y con ello quise saber si a la distancia y por intermedio de ciertas fórmulas se podían originar acciones requeridas por el director”, adelantó. “Además es una obra que contiene distintos géneros en una sola pieza; eso requiere de cambios constantes de energías y comportamientos”, destacó.

Por otro lado, el destacado creador y maestro no dejó pasar la oportunidad para hablar de este presente: “La felicidad es, para mí, poder expresarse por medio del lenguaje que uno más desea y en mi caso es el teatro, un arte que contiene a todas las demás artes conocidas y desconocidas”.

Para agendar

La comedia de la felicidad estrenará este viernes y tendrá una nueva función el viernes 25, a las 21.30, en el teatro Caras y Caretas, de Corrientes 1518, donde también se venden las entradas.