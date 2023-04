Hay que atarse los cordones: llegan Los Raviolis con su “misa raviolera” y habrá pogo

En el mundo artístico de las infancias hay de todo y para todos los gustos, incluso en los espectáculos teatrales o en algún cine se suelen ver caras de adultos que rozan el fastidio porque deben acompañar a sus hijos, hijas, sobrinos o nietos a disfrutar del show. Pero en el caso de Los Raviolis la cosa es diferente: es una banda de rock infantil que atrapa a los chicos y chicas con su ritmo y videos alocados, pero que a su vez engancha a padres y madres y a toda la familia con las letras de sus canciones, que al entonarlas se siente algo así como una descarga emocional, como si fueran parte de un grupo de autoayuda acerca de, como los integrantes del grupo definen, “el lado B de la crianza”.

Valeria Donati, cantante de Los Raviolis junto a Gabriel Gabichu Wisznia, habló con El Ciudadano antes de su tercer arribo a la Sala Lavardén y sostuvo: “Siempre que fuimos a Rosario la pasamos re bien y nos encanta la onda que le pone el público de allá, así que esta vez le vamos a poner más rock”.

De causalidad

Tanto Gabichu como Valeria describieron en varias entrevistas que el nacimiento del grupo, la idea inicial, surgió en 2012 cuando la directora del jardín Margarita Ravioli, de Capital Federal, le pidió a Gabichu y a otros papás que hagan un pequeño show para un acto del jardín. Si bien todo fue hecho de puro compromiso, el espectáculo salió tan bien que tanto el público como los protagonistas quedaron más que conformes con lo experimentado. Ante eso, Gabichu habló con Valeria, quien no formaba parte de la comunidad del Ravioli, y le sugirió sumarse al equipo. Dos años más tarde, cuando fue invitada a un recital de ese grupo de padres del jardín, la banda quedó formalmente creada. “El recital salió buenísimo y cuando terminamos, nos juntamos todos en el camarín y nos preguntamos «¿Y? ¿Le damos para adelante?» Dijimos que sí y acá estamos, a meses de tener nuestro tercer disco”, recordó Donati con alegría.

Un show “terapéutico”

Las y los adultos que han visto los shows de Los Raviolis coinciden en que cada encuentro suele ser liberador, porque se cantan con alegría cosas por las que se quejan a diario, se ríen de las dificultades de la crianza, saltan y bailan porque las notas son bien rockeras, además del segmento “retro” que suelen meter con algunos arreglos y estrofas de temas de los 80, de clásicos del rock nacional e internacional. Y como si todo eso fuera poco, los más pequeños también la pasan bomba: bailan sin parar, cantan a los gritos, y puede que a la noche se duerman un rato antes de lo esperado.

Con una letra que dice “cuando naciste no me dijeron, y eso está muy mal, que tenía que sacar lo antes posible un registro profesional” comienza la canción “Remisero”, pero también está la pregunta existencial de “por qué no te mandé al turno tarde”, en la canción “Turno tarde”, mientras que por otro lado el mundo está al borde de la explosión porque cuando se estaba listo para salir a trabajar por la mañana, la niñera avisó que no iba a ir entonces aparece “Hoy no viene la niñera”.

También se habla de que muchos padres y madres de hoy no conocieron el Tinder sino el tender, el mal negocio de comprar una mascota, la escuchada frase “me voy a la casa de mi abuela, ahí nadie me dice que no”, y la historia de un padre que se compró una caja de herramientas y comienza a experimentar en su casa queriendo cambiar un cuerito y termina incendiando todo. Pero hay más: el voltaje sube en cada escucha de “Bomberos voluntarios”, “Pelotita de ping pong” y en “Chapotear”. Y no todo son risas y humor, Los Raviolis también asumieron el compromiso de educar sobre la diversidad sexual de una manera sutil pero emotiva con la canción “Valentín”.

“Un amigo de Gabichu nos vino a ver hace muchos años a la Usina del Arte. Vino como amigo porque sus hijos ya eran grandes y después del show nos dijo que le gustó mucho la canción «Yo te vi», que habla de una historia de amor de verano, inocente, entre una nena y un nene, y él, por su historia de vida, nos sugirió hacer una canción sobre otros tipos de amor. Precisamente, hacía un tiempo que ya de grande, casado y con hijos, descubrió que su orientación sexual era otra y tanto por él como por muchas personas fue que tardamos bastante en escribirla, porque queríamos que fuera con mucho respeto, y estamos muy contentos por cómo surgió esta historia, que al fin de cuentas suena tan natural como tantas otras, como la tuya, o la mía”, compartió Valeria.

Música desde la cuna

Valeria Donati se luce en escena con su complicidad con Gabichu Wisznia y aporta la cuota de responsabilidad, por darle un nombre, que suelen aportar las madres en una familia. Es la que pone orden en el escenario, la que con una mirada da la señal de alerta o da luz verde para que el grupo despliegue su arte.

Ella creció escuchando todo tipo de música. Con un padre cantor y amante de la música, escuchó desde clásica hasta tango, folclore, “mucho Beatles”, Sandra Mihanovich y en materia de infantiles a Margarito Tereré y Las Trillizas de Oro. Esa versatilidad musical con la que creció es la que busca mantener ahora con sus hijos de 12 y 18 años, quienes la invitan a escuchar nuevos artistas, como Wos o Duki, o aparecen con “me pasaron un artista de tu época” para flashear con las canciones de Steve Wonder.

Por otro lado, ambos adolescentes ven ahora con otros ojos los shows de Los Raviolis y se dan cuenta en qué canciones han sido inspiradores. Incluso le sugirieron a su madre que escriba (y de paso descubra una receta salvadora) de “qué hacer cuando no tenemos Wi-fi”.

Esta psicopedagoga y licenciada en gestión educativa, especializada en personas con discapacidades múltiples, dio también clases de arte y de música en distintas escuelas de Buenos Aires y fue parte durante muchos años de la banda de folclore de la cantautora Magdalena Fleitas. En la actualidad Valeria Donati alterna los ensayos y presentaciones de Los Raviolis con su productora de espectáculos para las infancias y cada tanto también brinda charlas al respecto y da capacitaciones presenciales y online. Es más: adelantó que luego de haber pasado por cuarta vez y con gran éxito por la sección infantil del Lollapalooza, el Kidzapalooza, la banda trabaja en otra faceta, ya que viene preparando un show exclusivo para padres, que se presentará el 20 de mayo en La Trastienda. “Es sin chicos, sin filtros ni censuras (risas). Es un show donde nos vamos a divertir mucho mostrando el lado C de la crianza, que sería el lado B del lado B”.

No hay dos sin tres

La tercera placa de Los Raviolis espera ver la luz en plataformas digitales en julio y Valeria adelantó que se llamará Malos negocios. El material contará con ocho canciones y algunas de ellas, como “Ya me cansé” (tema presentado en su última visita a Rosario que habla sobre tener que repetir todo a la hora de pedir algo), van tomando nuevas formas a medida que se muestran en público. “Tenemos la costumbre de trabajar en vivo los temas antes de grabarlos, vamos probando la reacción del público y nos dio muy buenos resultados”, mencionó la cantante, aunque aclaró que la excepción fue el tema “Mi lugar”, que se refiere al bulling, y esa sí ya fue grabada en estudio y probablemente se pueda escuchar este sábado en vivo.

La formación, que se completa con Gabriel Gabichu Wisznia en voz, Bruno Delucchi en teclados, Juan Pablo Esmok Lew en guitarras, Esteban Ruiz Barrea en bajo y Brian Ayliffe en la batería continuará su recorrido este domingo en el Centro Culutral Paco Urondo de la ciudad de Santa Fe, luego darán conciertos en los municipios porteños de San Martín y en Pehuajó, para prepararse para la que será su primera salida del país, el 10 y 11 de junio, con sus conciertos en Uruguay.

Para agendar

Los Raviolis se presentarán este sábado con su “misa raviolera” en la Sala Lavardén, de Sarmiento y Mendoza. Las entradas, desde 2400 pesos, se obtienen en boletería del teatro y a través de Entradaslavarden.com