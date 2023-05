Habló uno de los chicos que se escapó en auto: “En la estación de servicio nos nos dijeron nada”

Habló por primera vez Ayrton, el chico de 12 años que acompañó a su amigo Isaías a emprender una aventura arriesgada en auto hasta Rosario y fueron detenidos a 450 kilómetros de Bahía Blanca.

En su relato, el adolescente que está en primer año de secundaria contó que vio a su amigo triste y decidió ir con él hasta la ciudad santafesina para que pudiera ver a su mamá.

Esto último tiene detrás varios lineamientos sobre la situación intrafamiliar de Isaías ya que su padrastro sostiene que su mamá lo abandonó, mientras que Ayrton señaló que el hombre es violento.

“El padrastro lo maltrataba y él no aguantaba más, se quería ir con la mamá, pero él no lo dejaba. La mamá no lo abandonó, se fue por la culpa del padrastro”, refutó el menor.

Con respecto a las seis horas que estuvieron desaparecidos, donde lograron hacer 450 kilómetros sin ser detenidos, afirmó: “La policía no nos vio, no había ningún control ni nada”.

“Íbamos en cuarta o quita”, aseguró Ayrton, que en todo momento fue de copiloto. En su testimonio también contó que Isaías es más alto que él por lo que llegaba sin problemas a los pedales.

Al respecto del joven que levantaron en medio de la ruta, el adolescente relató: “Tenía 21 años creo y pedía desesperadamente que alguien lo lleve porque lo estaba esperando la familia”.

“Le dijimos que lo podíamos llevar, pero nos íbamos a quedar por ahí tirados porque no teníamos nafta”, le contestó el chico.

Ante este panorama el joven se ofreció a cargarles nafta y hasta le compró masitas: “En la estación de servicio no nos dijeron nada”.

Recién en General Villegas la Policía logró detenerlos y dar aviso a sus familiares. Se supo que el punta pie inicial de la investigación comenzó por el mensaje que le envió Isaías a un amigo diciéndole que se iba a Villegas y luego a Rosario.