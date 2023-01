Habló el vecino herido en medio del tiroteo entre el policía y dos ladrones en Fisherton Industrial

Un policía de civil mató a dos personas en la zona de Fisherton Industrial, en la noche de este jueves, luego de un supuesto intento de robo en el comercio que tiene su familia. También resultó herido un vecino, que se encontraría fuera de peligro. La Fiscalía liberó al policía ya que entendió que actuó en defensa propia. En tanto, los dos jóvenes muertos serán sometidos a una autopsia bajo el protocolo de Minesota, ya que quién disparó fue un policía.

La fiscal Georgina Pairola, a cargo de la investigación , ordenó la liberación del policía de 27 años señalado por los decesos. Una pistola calibre 380 secuestrada en el lugar refuerza la versión de un enfrentamiento armado entre los supuestos ladrones y el policía de civil que habría intentado evitar el robo.

El episodio ocurrió cerca de las 21 de este jueves en Brasil al 500 bis, cuando dos personas ingresaron a un almacén con presuntas intenciones de robo.

En el intento se toparon con un policía de 27 años, familiar de quienes están al frente del negocio, quien no dudó en enfrentarse a punta de pistola.

En el hecho murieron ambos ladrones, en tanto que un vecino de 51 años —identificado como Fabián S.— resultó con una herida de bala en tórax, por lo que fue trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, de donde fue dado de alta.

Este viernes, Eduardo, el vecino herido dijo que vio la secuencia del intento de robo y el tiroteo. Contó cómo lo lastimaron y cómo salvó la vida, pero aseguró que ahora “tiene miedo para todo”.

“Volví a nacer”, dijo Eduardo a Radio 2. Eduardo vive frente al almacén y contó: “Estaba en la puerta de mi casa, estaba la luz cortada en el barrio y justo que estaba parado, vienen dos motos, giran en U y yo desconfío. Digo “éstos le vienen a robar a las chicas”.

Luego, continuó, escuchó ruidos y muchas detonaciones. “Giro y ahí (el balazo) me da en el pecho. Me tiro en el piso, pensé que me tiraban a mi porque estaba mirando. Me arrastré a mi casa y llamé a mi hermana”, recordó y confirmó que vio dos personas bajarse de las motos y no cuatro como indicaban algunas versiones.

De esta manera, Rosario sumó este jueves tres asesinatos, luego de que un joven motociclista fuera acribillado a balazos en barrio Larrea.