Había media tonelada de marihuana en taller de Funes y detuvieron a yerno de ex intendente correntino

No eran ladrillos para construcción, sino de marihuana, y no pocos: en total, pesan 567 kilos. Eso es lo que encontró este lunes personal de la Agencia de Investigación Criminal en un galpón y taller mecánico de la ciudad de Funes al cabo de un procedimiento por un sospechoso armado. En el lugar, quedaron detenidas ocho personas, entre ellas tres correntinos. Y unos de ellos, yerno de un ex intendente condenado por asociación ilícita para comercio de drogas desbaratada en el llamado Operativo Sapucay.

El secuestro de la droga se produjo a la tarde, cuando a personal de la AIC le llamó la atención el ingreso de un hombre sospechoso aparentemente armado a un galpón de Tucumán al 2000. En un procedimiento de flagrancia, lo detuvieron en el interior del predio. Efectivamente, le secuestraron un arma de fuego, pero además se toparon con una sorpresa: gran cantidad de ladrillos verdes acondicionados en distintos sitios de la propiedad.

En el predio, había varios autos. Y otras personas a las que sorprendieron cuando acomodaban la carga de estupefacientes, que intentaron pero no pudieron escapar del lugar.

Como se trata de un hecho de narcotráfico, en el caso intervienen el fiscal federal Javier Arzubi Calvo, a cargo de la Fiscalía Federal de Rosario, y el titular del Juzgado Federal 3, Carlos Vera Barros.

Otra sorpresa: el pariente del Patrón de Itatí

El personal de la AIC apresó en e galpón y taller a ocho las personas: seis varones y dos mujeres. Además, en el sitio había dos niños.

Tres de los detenidos son oriundos de Corrientes. Y uno de ellos es Ricardo Walter Piris, ya condenado por tráfico de estupefacientes por el Tribunal Oral de Corrientes luego de que lo detuvieran con nueve kilos de marihuana en 2008. El hombre, además, eas yerno de Natividad “Roger” Terán, ex intendente de la ciudad de Itatí, quien fue condenado como integrante de una asociación ilícita que traficaba unas 15 toneladas mensuales de marihuana proveniente de Paraguay.

En octubre de 2021, Terán fue condenado a tres años de prisión en suspenso por el delito de asociación ilícita, luego de que se homologara el juicio abreviado que él y otros 26 acusados firmaron en el marco del denominado “Operativo Sapucay”, procedimiento que en 2017 consiguió desbaratar una banda dedicada al narcotráfico internacional.

Las penas en esa causa alcanzaron a tres ex miembros de fuerzas de seguridad. El ex viceintendente de Itatí, Fabio Adrián Aquino, recibió tres años y ocho meses de cárcel por el delito de “asociación ilícita”, agravada por ser funcionario público y servirse de menores de 18 años de edad para los negocios delictivos.

En junio de 2017, mismo año del operativo Sapucay, pero por otra causa, fue condenado en Corrientes a seis años de prisión al ahora detenido en Rosario, Piris. Fue por droga que le secuestraron en 2008, cuando lo apresaron junto a la hija del “Patrón de Itatí”, Mariela Terán.