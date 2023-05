Gustavo Velázquez no está disponible y Armando Méndez tiene un esguince de tobillo

Gabriel Heinze reconoció que el esfuerzo de los jugadores lo ponen al límite físico en cada partido. Y en ese contexto, el entrenador tiene algunas bajas que espera recuperar pronto.

la situación que más afecta es la lesión de Gustavo Velázquez, quien tiene un edema ósea en el hombro izquierdo, en el sector de la clavícula, y por estos días no entrena y tiene la zona inmovilizada. “Tuvo un golpe y hay que ver cómo se siente día a día. Ojalá que cada día mejore y lo podamos tener pronto, yo lo veo mejor”, comentó Heinze. Y si bien no hay una fecha estimada de regreso, no estará en domingo ante Tigre y posiblemente tampoco ante Arsenal.

Una buena es que Facundo Mansilla ya tiene el alta tras una distensión muscular y tal vez esté disponible en el cotejo ante el Matador. Mansilla era titular hasta la lesión y el Gringo espera tenerlo pronto.

Si bien no hubo un parte oficial, Armando Méndez no estuvo en el banco ante Santos por un esguince de tobillo, aunque podría jugar ante Tigre si el DT lo requiere. Con Velázquez afuera, el cupo de extranjeros no es un problema y el Gringo puede utilizar a Méndez y Mosquera, dejando al que no juegue en el banco.