Gustavo Munúa se sumó a la lista de candidatos para ser el nuevo entrenador de Newell’s

Ignacio Astore tiene decidido esperar un poco más para definir el próximo entrenador leproso. El presidente apuntó a algunos candidatos de su gusto personal y como la mayoría están con trabajo hasta final de la Liga, su idea es aguardar y no apurarse. Obviamente la idea de Astore va de la mano de los resultados que consiga el interinato a cargo de Adrián Coria. Por ahora la cuenta cierra, cuatro partidos de Liga con tres triunfos y una derrota. Y si bien la eliminación de Copa Argentina fue un golpe duro, acomodarse en la tabla copera con chances firmes de Sudamericana fue un mérito del actual entrenador que le permite a Astore esperar un poco más, no apurarse.

No definir el entrenador no significa quedarse sentado a la espera de que alguno toque la puerta. Por el contrario, Astore junto a la gente que maneja el fútbol leproso ya tuvieron contactos con los preferidos del presidente. Y salvo Sebastián Beccacece, que públicamente reconoció la charla y su negativa, el resto de los DT sondeados dieron señales positivas.

La idea de Astore es contratar un entrenador que se acerque más al estilo leproso, con una propuesta ofensiva y promoción de juveniles. Pero hay un punto más, el cambio de metodología en la preparación física impuesta por la actual dirigencia genera que el cuerpo técnico que llegue pueda adecuarse a esta idea, que tiene como objetivo poner en cancha un equipo con alto nivel físico, aunque también obliga a una necesaria rotación para que no suceda lo que hoy vive Newell’s, innumerables lesiones que atentaron con el rendimiento del equipo y su competitividad.

Desde hace un tiempo se sabe que dos entrenadores del gusto del presidente rojinegro son Facundo Sava y Ricardo Zielinski. Con ambos hubo contactos informales, y abrieron la puerta para volver a sentarse en caso de que no sigan en Patronato y Estudiantes, respectivamente. Y en las últimas horas a la lista se sumó Gustavo Munúa.

Sava cierra más desde su propuesta de juego, muy elogiada por Gerardo Martino. Es un entrenador que no tiene grandes exigencias de refuerzos, no ve con malos ojos promover juveniles, y tiene buen manejo de grupo, incluso propone que los futbolistas concentren sólo si lo creen conveniente, al estilo europeo. Lo que ya sabe Newell’s es que Sava seguirá en Patronato hasta que termine la Liga, sin importar si desciende antes. Ese es el tiempo de espera.

Algo similar sucede con Ricardo Zielinski, que si bien tiene otro estilo de juego, más ordenado, con más rigor defensivo y físico, con la pelota parada como argumento importante, tiene como condiciones que gustan en el Parque justamente esa prolijidad que siempre impone donde va, con equipos sólidos, que consiguen buena cantidad de puntos, aunque a la vista no brillen. No escapa a poner juveniles y la preparación física de sus equipos es la que Newell’s pretende. El Ruso aún no acordó su renovación en Estudiantes, aunque es probable que no siga. Y ahí abrirá una chance de negociar con Newell’s.

En las últimas horas la nómina agregó otro nombre. Un allegado a Newell’s estuvo en Santa Fe y se reunió informalmente con Gustavo Munúa. El uruguayo tiene contrato con Unión hasta diciembre, pero sus chances de seguir bajaron en las últimas semanas a partir de una campaña que arrancó con mucha expectativa, pero perdió fuerza y hoy tiene al Tatengue sin chances de clasificar a la Sudamericana.

Munúa es otro DT que cierra con las pretensiones de Astore. Su personalidad y la propuesta ofensiva de sus equipos es un punto a favor. No es caro y ve con muy buenos ojos venir al Parque, algo que sumó mucho luego de la charla.

Un poco más atrás está Diego Martínez, el actual DT de Tigre. Es otro entrenador que interesa por su propuesta ofensiva, aunque su falta de experiencia lo pone un poco más atrás en la lista; al igual que Diego Flores, el ex ayudante de Marcelo Bielsa que dirigió Godoy Cruz y está disponible.

Ahí está el punto principal por estas horas. Los principales candidatos de Astore están con trabajo, pero posiblemente queden desocupados a fin del torneo. Y todos ven con buenos ojos venir al Parque. Por eso los resultados del interinato irán marcando el termómetro interno y externo. Si el equipo responde, el presidente va a esperar y decidir por uno de los candidatos que más le cierran; si los próximos resultados no son favorables, deberá analizar si mete mano en los DT que tiene disponibles, como Martín Palermo y Roberto Sensini.

Regresos que suman

Newell’s se prepara de cara al choque ante Independiente que se jugará el sábado a las 20.30 y la gran incógnita pasa por saber cuáles serán los lesionados recuperados que ingresarán como titulares.

Por una cuestión de necesidad, todo indica que Julián Fernández tiene muchas chances de regresar tras recuperarse de un esguince ligamentario de rodilla. El mediocampista lleva dos semanas trabajando a la par del grupo y es posible que ingrese en lugar de Marco Campagnaro.

Otro que tiene chances de volver es Cristian Lema, aunque la gran incógnita pasa por saber si Coria lo ubica entre los once o irá al banco, Como iba a suceder ante Sarmiento y al final no concentró.

Hoy resulta extraño pensar que Gustavo Velázquez dejará el equipo, por lo que el ingreso de Lema sólo sería factible si el DT decide jugar con línea de tres. En ese caso, la ausencia de Djorkaeff Reasco por su viaje para jugar con la selección de Ecuador abre una chance para un cambio de esquema y pasar del 4-4-2 a un 3-4-3, dondee Lema tendría un lugar.

Si no juega Lema, el candidato para ingresar por Reasco es Cristian Ferreira, para plantar tácticamente al equipo como en el triunfo ante Vélez, primer partido del interinato.

¿Y Armando Méndez? Si Coria lo ve bien durante la semana tiene chances de ingresar por Tomás Jacob, aunque no habría que descartar que el uruguayo vaya un partido al banco. Y Ramiro Macagno también podría estar entre los relevos después de casi tres meses afuera.

En tanto, Pablo Pérez irá al banco de suplentes, mientras que Ramiro Sordo aún no tiene el alta. Y Juan Sforza empezó a entrenar tras el esguince de tobillo, aunque su presencia está en duda.