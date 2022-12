Guillermo Ortiz: “Sé que estoy en mi casa. Las expectativas son muy grandes”

“A Guillermo intenté sumarlo en otros proyectos que tuve y no pude. Hizo mucho para venir y eso es para destacar”. Gabriel Heinze fue muy claro cuando se lo consultó por el regreso de Ortiz hace algunas semanas, y el defensor se mostró muy agradecido de esa confianza del entrenador.

“Los años que tuvimos como compañeros fueron muy lindos. Me han ayudado mucho sobre mi futuro, sobre mi carrera. Siempre hubo algo ligado a él, como que le tenía cierto afecto en el sentido de la enseñanza, que creo que lo he plasmado en los últimos años. Hoy me toca que él sea mi entrenador, así que tratar de seguir aprendiendo y seguir compitiendo a alto nivel”, comentó el zaguero sobre esta nueva chance de estar en el Parque.

“Heinze como DT no se aleja mucho de lo que era como jugador. Creo que la mayoría de los chicos están conociéndolo, pero creo que es algo lindo, siempre está predispuesto y tiene una manera de enseñar muy particular. Cuando le vas agarrando la mano y lo vas conociendo se hace muy llevadero en el sentido de que venís con ganas al entrenamiento porque vas a aprender algo nuevo todos los días, y creo que eso lo motiva al jugador día a día, el venir y saber que todos los días te llevas algo bueno. Además, conociéndolo, nos podemos potenciar todos”, agregó el defensor, reconociendo la exigencia del cuerpo técnico a la hora de trabajar.

Guille Ortiz se formó en Newell’s y jugó más de 40 partidos con la rojinegra, y analizó este regreso a los 30 años. “Este segundo ciclo me agarra totalmente diferente a como estaba en el primero. Era un chico que venía de inferiores y trataba de consolidarse en Primera. Obviamente, después de 2013 y el gran equipo que se había formado, la vara estaba muy alta y tratábamos de estar a la altura. Por ahí la gente exigía, pero creo que también había que ser un poco conscientes de que las figuras se empezaron a ir y tratar de consolidar eso era un poquito difícil. Y hoy me encuentra totalmente distinto, ya con 30 años, varios equipos, muchos partidos encima, y creo que es algo importante tener la continuidad. La salí a buscar y me ha tocado en todos los equipos en los que pude estar. Hoy es un lindo desafío para mí, para seguir prevaleciendo y estando a la altura de lo que hoy por hoy es Newell’s. Sé que estoy en mi casa, en mi ciudad. Las expectativas son muy grandes y hay que estar a la altura”, manifestó.

Sobre el esquema de juego, Ortiz confió: “Estamos manejando todas las alternativas. Hay muchos trabajos en donde se saca un central, se juega con línea de 3 con un jugador menos, cambiamos, jugamos con línea de 3, línea de 4, y vamos cambiando, buscando alternativas. Sabemos que queda mucho para el torneo y es momento de ir planificando e ir viendo distintos sistemas porque obviamente el torneo es largo y vamos a tener distintos rivales con distintos sistemas. Creo que más que nada de local muchos equipos tratan de esperarnos, y vamos a tratar de buscarle la vuelta en ese sentido, con distintas alternativas”.