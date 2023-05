Guerreras punteras: Central le ganó a San Lorenzo y acompaña a Boca en lo más alto

El andar de Central en el Campeonato YPF continúa por la buena senda. Este martes venció 2-0 a San Lorenzo de visitante por la fecha 12 del torneo semiprofesional y escaló a la primera posición de la tabla junto a Boca. Además, el equipo de Damián Ledesma continúa invicto.

Tras el descanso ante Lanús, el entrenador mandó a la cancha al once titular que viene disputando en el Campeonato YPF. Sofía Arceo y Luna Gamón volvieron a la defensa, Antonella Amici, Paula Salguero, Martina Clerc retornaron al mediocampo para acompañar a Nadia Fernández y Lara López en la delantera junto a Érica Lonigro.

El primer tiempo no fue el mejor para el Canalla, le costó generar jugadas claras de gol para imponerse en el marcador. La tenencia de la pelota en manos del equipo local hizo que el Canalla poblara el mediocampo con las subidas de las laterales. Sin embargo, con mayoría en el medio no sólo no se hizo de la pelota sino que sufrió mucho en los retrocesos. Las Santitas tuvieron dos jugadas claras, una se fue cerca del palo y otra la contuvo bien en dos tiempos la arquera Vanina Correa. La apuesta por pelotas largas para las corridas de Lonigro y López no funcionó.

Pero como es fútbol y todo cambia, el entretiempo le vino bien a las Guerreras, que en la primera pelota del complemento pudieron hacer lo que no salió en el arranque. Fernández abrió la pelota a Amici, que avanzó hasta el fondo del campo y mandó la pelota al área para que López de cabeza pueda convertir su noveno gol en el torneo y el primero de la tarde.

Minutos después, llegó un golazo de Arceo que sacó una verdadera joya. Desde la derecha mandó la pelota al arco, con destino a Lonigro en el segundo palo, pero la arquera de las Santitas estaba adelantada y la pelota terminó metiéndose en el arco. “Estoy muy contenta por el primer gol con esta camiseta. Tiré el centro y terminó en el arco”, declaró la defensora tras el partido.

Dos llegadas, dos goles: la eficacia de Central es arrolladora. La saga central se destaca y tener en el arco a Correa da seguridad. Hoy el Canalla tiene 25 goles a favor, 9 de ellos obra de Lara López y 6 de Érica Lonigro, y tan sólo 4 en contra.

La lucha por el título tendrá una primera final el próximo fin de semana, cuando en el Gigante de Arroyito, Central reciba a Boca.