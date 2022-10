Gran tarde litoraleña en el Torneo del Interior, ganaron todos y la región marca el paso

La cuarta fecha del Torneo del Interior A y B, fue triunfal para los equipos del Regional: ganaron Gimnasia y Esgrima, Duendes, Jockey Club, Santa Fe Rugby, Estudiantes y Old Resian. Próximo sábado 8 se juega la 5ª jornada y algunos podría sellar su pase a cuartos de final

Gran sábado para los equipos del Litoral en el Torneo del Interior. Ganaron todos, tanto en el nivel A como en el B. En Rosario, GER derrotó a Tarcos y trepó la punta de la zona 1, mientras que en las Delicias, Duendes se quedó con el clásico verdinegro sobre Tucumán Rugby. En Fisherton, Jockey volvió al triunfo, fue sobre Universitario de Tucumán. Y en Santa Fe, Old Resian le ganó a Crai, sigue invicto y líder. También ganaron: Santa Fe Rugby en Córdoba y Estudiantes en Paraná.

Finalizó la cuarta fecha del Torneo del Interior en sus dos categorías, con varios encuentros que alternaron posiciones en las diferentes zonas. A dos fechas de la finalización de la etapa regular, van asomando los candidatos a pasar de fase.

Todos los resultados del TDI A: Zona 1: Curne 25, Jockey (Villa María) 25 y GER 46, Los Tarcos 26; Zona 2: Jockey Club (Rosario) 28, Universitario de Tucumán 19 y Teqüe RC 28, La Tablada 29; Zona 3: Duendes 23, Tucumán Rugby 22 y Jockey Club (Córdoba) 24, Santa Fe Rugby 32; Zona 4: Urú Curé 17, Huirapuca 17 y Estudiantes (Paraná) 45, Mar del Plata RC 26.

En el TDI B se registraron los siguientes resultados: Zona 5: CRAI 8 vs. Old Resian 24 y Tucumán LT 35, Natación y Gimnasia 24; Zona 6: Córdoba Athletic 43, Sportiva (BB) 28 y Sporting MdP 27, Old Lions 18; Zona 7: Liceo (Mendoza) 43, Los Cardos 10 y Tala RC 60, Deportivo Portugués 21; Zona 8: Taragüy RC 10, Los Tordos 33 y Marista RC 104, Aranduroga 10.

La quinta fecha del Torneo del Interior se jugará el próximo sábado 8 y los rezagados harán lo posible por no perderle pisada a los punteros y soñar con la clasificación a cuartos de final.