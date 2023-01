Gonzalo Belloso fue muy duro con la comisión anterior al que trató como “una banda de ladrones”

El presidente de Central realizó una conferencia de prensa y apuntó directamente a los miembros de la ex comisión directiva del club de Arroyito. El mandamás auriazul fue contra Ricardo Carloni, a quien acusó de tener una “banda de ladrones que buscaban la quiebra de la institución”

Luego de la presentación de los tres refuerzos, Gonzalo Belloso, el presidente de Central realizó una conferencia de prensa y apuntó directamente a los miembros de la ex comisión directiva de la institución. El mandamás auriazul fue contra Ricardo Carloni, a quien acusó de tener una “banda de ladrones que buscaban la quiebra de la institución”.

“Es un club que quiere ser cada vez más grande a pesar de que fueron años de destrucción. Hubo un gran desmanejo económico, hay muchísimos créditos tomados con más gastos que ingreso y con mutuos que pagaban 29% en dólares. Hay deudas con proveedores corrientes como con los que traen la comida o cortan el pasto por 500 millones de pesos”, comenzó diciendo el presidente auriazul.

Y agregó: “Hay cheques emitidos por 700 millones de pesos para pagar después de diciembre con la intención de que Central quiebre, pero eso no va a pasar. Hay vencimientos para este año de 1.600 millones de pesos por compromisos con bancos”.

Belloso dejó bien en claro su pensamiento sobre la comisión anterior y la manera por la cual su gobierno piensa en sacar adelante al club.

“Si esta banda de ladrones con cómplices y todo no lo dejaron muerto, este club va a sobrevivir con una administración profesional y con amor”, subrayó Belloso notablemente molesto por la situación económica con la que se encontró.

“Hay un contrato con Arjona por el alquiler de la cancha por 2 millones de pesos, cuando en el mercado cuesta 20 millones. No creo que se haga el show porque lo que se firmó fue un ilícito y yo voy a hacer defender los derechos del club”, señaló Bellloso por el recital que se pactó con el cantante guatemalteco antes de asumir.

Y volvió a poner foco en algunas ventas: “Central cedió a Pereyra con una opción de compra del 50% restante, pero el 5 de diciembre, a espaldas de todos nosotros, vendieron todo el pase”.

En ese sentido, añadió: “No sabemos en que monto porque no hay ni un acta de aprobación por parte de la CD. Toda venta o cesión tiene que estar aprobado, pero no hay ningún papel. Desde Atlético Tucumán aseguran que ya dieron los cheques, pero acá no tenemos ni al jugador, ni el acta ni la plata”.

Con respecto a la situación de Buonanotte, el presidente Canalla apuntó: “No quedó nada, solamente 100 millones de pesos pero nos acaba de decir AFA que debemos todos los gastos de la transferencia, por lo que estamos en deuda. Solamente nos quedaron deudas y encima no cumplieron los compromisos con AFA”. Y sobre la transferencia de Blanco dijo: “Por Lautaro Blanco, entendemos que cuando se vendió esa plata se utilizó para pagar el pase de Jhonatan Candia, por lo que tampoco quedaron ingresos”.

Y sobre el final anunció que la idea de la comisión que dirige es que el elenco que ahora conduce Miguel Ángel Russo pueda jugar un “partido el sábado 21 en el Gigante y si se da que sea libre para que la gente vea al equipo”.