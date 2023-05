Giuliano y Lewandowski recorrieron el tren museo itinerante que llegó a Cañada de Gómez

Este fin de semana, el Tren Museo Itinerante de Trenes Argentinos Capital Humano (TACH), empresa dependiente del Ministerio de Transporte de la Nación a cargo de Diego Giuliano, llegó a la ciudad santafesina de Cañada de Gómez.

En ese marco, el titular de la cartera nacional compartió la visita con el senador nacional por la provincia de Santa Fe, Marcelo Lewandowski, quienes fueron recibidos por la intendenta local, Stella Maris Clerici.

El líder de la cartera nacional, Diego Giuliano, estuvo presente en la jornada de hoy y aseguró: “En Santa Fe entramos por cuatro lados. Pudimos hacer la conexión entre Los Amores y la ciudad de Resistencia, en Chaco. El norte de Santa Fe vincula mucho con el Chaco y ahí hicimos un tren regional y hoy Los Amores tiene tren. Y el tren de Rufino a Buenos Aires, a Junín, Rufino, Justo Daract en San Luis y ahora a Mendoza. Más allá de los que no quieren que el tren llegue a Mendoza, vamos a hacer el esfuerzo porque el tren a Mendoza. Y en la provincia de Santa Fe, planeamos un anuncio, yo siempre lo digo, como el convenio de la semana pasada, de poder finalizar el tren Laguna Paiva y la capital de Santa Fe. Así que ese es el plan de esta provincia.”, puntualizó el ministro.

Por su parte, el senador nacional, Marcelo Lewandowski, declaró: “La propuesta del museo está muy buena para recordar nuestra historia, para saber de dónde venimos. Pero también es bueno lo que ha pasado no hace mucho tiempo atrás, en la puesta en marcha nuevamente de los trenes. Que se sepa de dónde venimos, y que despues de tanto tiempo se ponga a disposición. No hay pais en el mundo que no tenga el tren como una de sus movilidades más importantes. Con lo cuál, el trabajo que se está haciendo desde el Ministerio de Transporte de la Nación y en Trenes Argentinos, tiene que ver con esa idea, con algo que se puso en marcha, que se prometió en campaña y se cumplió”.

Durante el evento, estuvieron presentes el subinterventor de AGP, Tomás Vernet; la Directora de Trenes Argentinos Operaciones, Eliana Gramigna; entre otros funcionarios.