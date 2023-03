Giuliano le respondió a Dietrich sobre su dura crítica a la recuperación del tren a Mendoza

El ministro de Transporte de la Nación, Diego Giuliano, le respondió a través de Twitter al ex ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, quien cuestionó la recuperación del servicio ferroviario que une a Buenos Aires con Mendoza.

“En los 4 años de gestión macrista derrumbaron la inversión y priorizaron a Caba sobre el resto del país. Quisieron matar al tren y les duele que esté vivo”, dijo Giuliano.

“El tiempo de viaje a Mendoza no es el ideal todavía, pero no se puede optimizar un tren que no existe. Una conexión de 1.000 kilómetros, que para algunos no vale la pena, para nosotros acerca pueblos, familias, trabajadores, estudiantes a lo largo de cinco provincias”, agregó.

En sus redes sociales el ministro de Transporte apuntó al gobierno de Mauricio Macri “lamentablemente, de los 45 mil millones de dólares de deuda que tomaron durante el gobierno de Mauricio Macri, no destinaron ni uno sólo para el desarrollo ferroviario de la Argentina, como se hace en todo el mundo, y como se debería hacer acá, en el octavo país más extenso del planeta”.

“Desde que asumimos en 2019 reactivamos 15 ramales ferroviarios de pasajeros y 3 ramales de carga, reconectando 67 localidades”, dijo.

Guillermo Dietrich había arremetido contra la reactivación del servicio ferroviario al decir, “¿qué priorizamos? ¿Cuánto nos cuesta a todos los argentinos el tren a Mendoza que tarda 28 horas? ¿A cuántos argentinos beneficia realmente? ¿De dónde sale esa plata? ¿Qué estamos dejando de hacer para operar este servicio?”.

“Nada es gratis. Los millones de pesos que se gastan en estos servicios, postergan inversiones más urgentes como la reconstrucción de los accesos ferroviarios y la integración de los barrios populares sobre terrenos ferroviarios de Rosario donde se aloja el narcotráfico”, señaló el ex ministro de Transporte.

Además se preguntó “¿cuál es la estrategia de conectividad de este gobierno? ¿Qué hicieron en estos más de tres años para mejorarla?”. “Tomar decisiones sin hacerse estas preguntas es gobernar mal. Gobernar mal hace que los argentinos vivamos peor, que la plata nunca alcance y que todos los años tengamos los mismos problemas. Vamos a cambiar esto.”

El gobierno destacó la reconexión ferroviaria con Mendoza

A través de actos y comunicados, la administración de Fernández anunció que “tras los trabajos de mejoramiento de 400 kilómetros de vías y renovación de infraestructura en estaciones, el tren de pasajeros volvió a llegar a la provincia de Mendoza después de 30 años. De esta manera, la línea San Martín de larga distancia, que en 2019 circulaba únicamente por Buenos Aires, ya se extiende a lo largo de cuatro provincias más: Santa Fe, Córdoba, San Luis y Mendoza”.

Según el ministerio de Transporte “ya se reactivaron 15 servicios ferroviarios de pasajeros, reconectando 55 localidades y brindando mayor conectividad a todos los argentinos y argentinas”.