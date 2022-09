Girda y Los del Alba inicia este viernes su “Gilda tu cumbia vive tour 30 años”, en el Broadway

Hace 30 años, una joven maestra editaba un disco titulado De corazón a corazón y empezaba a convertirse en un mito, en un símbolo de la cumbia nacional, en una santa. Miriam nació en octubre de 1961 en Villa Paranacito, a 182 kilómetros de la capital del país, vivió en Villa Devoto y se convirtió formalmente en Gilda en 1992, cuando salió su primer álbum, un material que no fue el más representativo de su carrera musical pero sí marcó la relación que iba a tener con su público: “De corazón a corazón”.

Hablar de Gilda es hablar de una mujer que a principios de los 90 se metió en la movida tropical, se rehusó a cambiar su look para encajar con el canon de la época y cantó a viva voz: “¿Quién te dijo que mi puerta tiene que estar siempre abierta?”. “Siento que siempre tuvo muy claro el lugar en el que tenía que estar. No transaba ni negociaba con algunas cosas, desde su imagen, esa que tanto le pedían que cambiara para que se volviera una mujer más atractiva conforme a las reglas del mercado. Una mujer que se viste como quiere, a principios de los 90, y se para ante un público acostumbrado a escuchar que los hombres decían que las mujeres le pertenecen y les dice: «Quién te dijo que mi puerta tiene que estar siempre abierta», fue muy emblemático”, dijo la cantautora local Vanesa Baccelliere a El Ciudadano.

Baccelliere es voz y líder de Girda y Los del Alba, una formación que nació 2013 en Rosario, integrada por un grupo de artistas que venían de distintas experiencias musicales, géneros y estilos. Ellos y ellas se unieron para, casi como un juego, dar vida a una banda que iba revisitar el repertorio que esa artista fallecida en el 96 en un trágico accidente había sabido acuñar en sus cuatro años de actividad.

Ese año, la ciudad estaba atravesada por un boom de fiestas tropicales con música en vivo. Y fue ahí que este proyecto empezó a tomar fuerza y se convirtió en uno de los más representativos de la movida local. Este viernes, Girda da un salto en su carrera, llega a un teatro como el Broadway, con mil ochocientas localidades, y con una propuesta diferente en homenaje a un disco que dio el puntapié inicial a la carrera de la “Santa Bailantera”.

Nueve años de cumbia

“Cuando la elegimos a Gilda no éramos conscientes de por qué, después nos dimos cuenta que era lo que queríamos cantar”, dijo Baccelliere haciendo referencia al tiempo que trabaja con Girda, años en los que no sólo estudiaron el género, hicieron nuevos arreglos a los ya consagrados temas de Gilda sino que también compusieron sus propias canciones y en 2021 editaron Florecerás en cumbia, un disco cuya canción principal y que le da título, está dedicada al pedido de justicia por el femicidio de Julieta Del Pino asesinada en Berabevú en 2020.

“Tiene que ver con una derivación. Le estamos diciendo a un femicida 30 años después, «¿quién te dijo que esa persona te pertenece?» Estamos diciendo lo mismo que Gilda en su momento, pero de una forma más cruda, más actualizada”, dijo la cantante. Y en otro momento, agregó: “Aún hoy hago un trabajo fuerte para poner todo en estado de cuestionamiento”.

“Cuando te preguntás por qué Gilda existió o por qué fue tan importante, te vas a un momento en el que hubo mucha inmigración interna en el país. Mucha gente del norte se había ido a vivir a Buenos Aires llevando la cumbia a la capital y pidiéndola, necesitándola, porque era lo que escuchaba desde siempre, entonces eso ayudó a que la cumbia se escuchara mucho más que lo que el bonaerense consumía. Y en medio de ese ambiente tan marcado por el machismo empieza a cantar una loca arriba del escenario, flaquita, dulce, que mira a todo el mundo sin querer ser una loba y les dice: «Se me ha perdido un corazón». Pensás: «Acá hay otra cosa, esto es esperanzador»”, analizó la artista.

Viaje direccionado

De corazón a corazón es el disparador del Gilda Tu Cumbia Vive Tour. “Es un espectáculo armado de cero que no tiene que ver con las presentaciones que hacemos en eventos o en fiestas”, adelantó quien lidera la banda que también integran Irene Moreno, Andrés Tritten, Natalia Zatta, Alejo Castillo y Nicolás Cáccamo, entre otros y otras. Con la intención de salir de gira por el país y registrarlo en un próximo material discográfico, la banda viene trabajando hace semanas en una puesta que contará con luces, sonido y un vestuario especial.

“Un teatro implica otras cosas, no sólo en el escenario sino que también tiene un público que está con la mirada direccionada. Cuando estás en una fiesta, estás tirando condimentos para que se arme el mejunje, el cumbión abajo. En este caso no, es un homenaje, porque Girda y Los del Alba va a plantear un mundo para cada espectador que vaya. Y cada uno o una de los presentes puede también iniciar su aventura con el recorrido de la de las canciones que se está planteando. Con las canciones de Gilda y también con algunas perlitas que tienen que ver con nuestra esencia rosarina y santafesina”, dijo la cantante.

Y entre risas, puntualizó: “No podemos evitar ponerle nuestro toque. Seríamos como una Gilda con acordeón y con guitarra de cumbia santafesina. Su sonoridad estaba mucho más apoyada en un sintetizador y el teclado que tocaba el Toti Giménez que fue su partener, su compañero de composiciones. También estaba la trompeta muy presente, una trompeta muy de la salsa peruana. Eso era muy característico de ella y nosotros tenemos el teclado, tenemos la trompeta, pero a eso además le ponemos un acordeón y una guitarra como las de Los del Fuego; nos vamos para otro lado y le ponemos nuestra impronta a su creación”.

De casualidades y causalidades

Girda y Los del Alba empezó a trabajar en 2013. “Ni a palos pensábamos que iba a pasar lo que pasó”, reconoció Baccelliere que venía de la música popular y se unió con “Alejo que venía del rock y el trompetista del chamamé”, cita a modo de ejemplos. “En esta mezcla de saberes preexistentes nos encontramos haciendo cumbia, una cumbia que en muchos lugares del país suena en la radio todo el tiempo. Es uno de los integrantes del folclore nacional. En un momento, la cumbia estaba un poquito más en otro plano o en ciertos ámbitos, en los boliches para ir a bailar. Y la gente empezó a pedir cumbia y nosotros, que habíamos armado esto como una cuestión festiva, para un momento, terminamos haciéndolo casi todos los fines de semana. Pasaron años así. Fue una avalancha que no se la podía, ni se la quería, frenar. Al principio fue: «Bueno, toquemos». Después empezamos a investigar lo que el género necesita para realmente sonar y nos cambió como artistas”, dijo sobre la formación que completan Malena Rozín, Amadeo Fiorotto, Tomás Puntano, Luciana Harreguy y Mumo Oviedo.

“A mí me afectó en el buen sentido de la palabra, la cumbia vino a traerme un montón de condimentos que yo desconocía. Como es del pueblo, no nace en una academia, cada uno le va poniendo lo que necesita y lo que tiene a mano. Si estás en Perú no tenías acordeón, entonces no suena como la cumbia colombiana, pero es cumbia. Empezar a investigar todo eso me llevó a estar afectada por lo que estoy escuchando y al momento de componer empezaron a aparecer variables nuevas, timbres nuevos, armonías nuevas, e historias nuevas”, confesó.

Las fiestas post pandemia

La pandemia del covid-19 fue para los artistas un punto de inflexión; de un momento para otro trabajar dejó de ser una opción. “El Estado trató de ayudar, pero no éramos nosotros nada más y terminamos comiendo migajas. Ahora, post pandemia, creo que tenemos muchas ganas de encontrarnos. Los eventos están marchando bastante bien a pesar de la situación económica que está bastante para atrás. La inflación nos da miedo a no llegar a fin de mes, y no llegamos, pero la gente tiene ganas de encontrarse. Hay deseo, hay ganas. Estás tocando y vez esa gente con ganas, con una valorización del encuentro. No sé cuánto durará porque como todo nos vamos acostumbrando, pero nos dimos cuenta que no podíamos estar sin nosotros, sin el encuentro, no podíamos estar sin la fiesta”, concluyó Baccelliere.

Para agendar

Este viernes, a partir de las 21.30, en el Teatro Broadway (San Lorenzo 1223) Girda y Los del Alba presenta Gilda tu cumbia vive tour 30 años, un show homenaje a la cantante de música tropical, al cumplirse 30 años del lanzamiento de su primer disco, titulado De corazón a corazón. Entradas a la venta en tuticket.com.ar y en la boletería de la sala