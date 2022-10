Básquet

Gimnasia trepa en la Superliga, mientras que este miércoles juegan Atalaya con El Tala

Gimnasia fue contundente ante Ciclón. En la Superliga jugarán este miércoles desde las 21.30 Atalaya ante El Tala, mientras que por la B se medirán Timbuense vs. Náutico, Red Star vs. Garibaldi y Edison vs. Fortín