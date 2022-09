Gimnasia superó a El Tala por la Superliga y este miércoles hay mucha acción local

En un duelo pendiente de la fecha 21 de la Superliga, Gimnasia superó a El Tala por 96 a 85 y dio un paso importante para trepar en la tabla de posiciones de cara a los playoffs por el campeonato y evitar la zona peligrosa del torneo.

El equipo de Mariano Junco contó con 31 puntos de Augusto Capra, 17 de Maximiliano Yanson y 15 de Agustín Chiana, en tanto que en el equipo visitante hizo 23 Lucas Herrera y 17 Mauro Gómez.

Ahora Gimnasia llegó a 30 puntos con 11 victorias y 8 derrotas, mientras que El Tala quedó en idénticas cifras, 30 unidades con récord de 11-8.

Temperley lidera con 35 unidades (14-7), Caova 34 (15-4), Sportsmen 34 (14 y 6) y Talleres AS 33 (12-9).

Junto con Gimnasia y El Tala, Echesortu suma 30 (11-9) al igual que Sportivo América (10-10), y Unión y Progreso (10-10).

Ya en el sector complicado, Náutico acumula 27 (8-11), Atalaya tiene 26 (8-10), Ciclón 21 (3-15) y Saladillo 20 (0-20).

Los partidos del miércoles

Este miércoles desde las 21.30 jugarán por la Superliga Náutico con Atalaya, mientras que en Primera A Libertad recibirá a Universitario y en Primera B se medirán Red Star de San Lorenzo vs. Central U23, Edison vs. Náutico B y Sionista vs. Garibaldi.

GOLEO

GIMNASIA 96: Augusto Capra 31, Suárez 5, Sáenz 8, Chaya 0, Yanson 17, Iglesias 2, Ettorre 7, M. Evangelista 0, Chiana 15, J.P. Evangelista 11. DT: Mariano Junco.

EL TALA 85: Ruíz Díaz 4, Tomás Herrera 4, Verdaro 4, Gómez 17, Díaz 0, Cabrejas 11, Camino 7, López 0, Paz 4, Lucas Herrera 23, Aaron Capra 11. DT: Juan Pablo Lupo.