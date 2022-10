Gimnasia superó a Echesortu y trepa en la tabla de la Superliga

Gimnasia y Esgrima se impuso este martes a Echesortu por 84 a 67 en el marco de la fecha 23 de la Superliga y sigue escalando en la tabla de la elite local.

En el elenco que conduce Mariano Junco contó con 26 puntos de Alejandro Ettorre, 19 de Maxi Yanson y 16 de Augusto Capra, mientras que en la visita hizo 18 Bísaro y 10 Esquivel.

Temperley tiene marca de 15-7 con 22 partidos disputados para totalizar 27 unidades y aventajar por 1 a Caova (16-4) y Sportsmen (15 y 6). El resto de la tabla tiene a Talleres AS 33 (12-9), Gimnasia 32 (12-8), Echesortu 32 (11-10), El Tala 31 (11-9), Unión y Progreso 31 (10-11), Sportivo América 31 (10-11), Atalaya 30 (10-10), Náutico 29 (8-13), Ciclón 22 (3-16), Saladillo 22 (1-20).

Para este miércoles está programado que jueguen Universitario ante Alumni de Casilda por la Primera A y en la B se medirán Central vs. Tiro Suizo, Provincial vs. Fisherton (Campeonato), Timbuense vs. Central U23, Gimnasia B vs. Náutico B y Edison vs. Garibaldi.

SÍNTESIS

GIMNASIA 84: Selser 0, Capra 16, Suárez 4, Sáenz 0, Yanson 19, J. P. Evangelista 9, Minzer, Ettorre 26, Calderón, Beltramino, M. Evangelista 0, Chiana 10. DT: Mariano Junco.

ECHESORTU 67: Sbarra 8, Ginesta, Bertrán 8, Dichiara, Bísaro 18, Moresco 9, Román 7, Ippoliti 0, R. Passoni 3, Davini, P. Passoni 4, Esquivel 10. DT: Freddy Cano.

ESTADIO: Gimnasia

ÁRBITROS: Valente y Salcedo

PARCIALES: 23/13, 41/22, 66/51