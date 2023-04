Gerónimo Pavani homenajea a Rosario con su nueva canción “Camina”

El cantautor Gerónimo Pavani dio a conocer un nuevo tema en el que homenajea a Rosario. En “Camina” el músico busca dar rienda suelta a ese rock fusionado con la canción de autor tan característico de de la ciudad, y para ello convocó a sus colegas de los años rockeros que protagonizo en su ciudad natal. Entre ellos se encuentra el guitarrista y cantante Facundo Nardone, a quien Gerónimo acompañó en varios conciertos como tecladista de su power trío Ojo de Buey. El segundo invitado es Ignacio Arigós con quien ya había colaborado desde las teclas en su primer disco Eterno Fragor.

Entre los artistas que participan de la canción también se cuentan Nabil Schegtel en batería, a quien conoció tocando en Los Calaveras del Sud, banda del cantautor rosarino Guillermo Moreno. Y por último, Nahuel Antuña en el bajo, con quien compartió escenario tributando a Jimmy Hendrix con Nardone y el baterista Javier Robledo (Cielo Razzo).

Con ritmo alegre y tranquilo, la canción invita al público a respirar, a sentirse en el presente en calma. Deja un mensaje positivo alentándo a vivir los sueños de felicidad y abandonar la tristeza. La profundidad del mensaje combinado al mismo tiempo con partes instrumentales invita a sumergirse en la pausa del dialogo mental para hacerse conscientes de la vida y el corazón.

“Esta canción nació un día que andaba triste y desorientado en el Barrio de Barranco en Lima, y ​​al día siguiente me iba para Ecuador, así que no quedó otra que seguir camino. Desde entonces muchas veces me la canto para hacerle frente a la «panema», esa bendita tristeza que cargamos y que muchas veces es la nos hace agarrar todas nuestras cosas y seguir caminando”, apuntó.

La canción se grabo por parte en Rosario, guitarra, voz y batería, y luego Arigos, Nardone y Antuña mandaron sus notas musicales de manera virtual. En diciembre de 2022, se iba terminando de gestar la producción, cuando el mundo se tiño de celeste y blanco, por eso la portada del disco es un dibujo de Lio Messi hecho por Noe Gaillardou, diseñadora gráfica de Los Jardines del Gran Tolteca .

Se trata de un disco que se nutre de ritmos folklóricos latinoamericanos, recopilados en distintos países para generar una nueva canción de autor, consciente del legado musical de su continente. Es un homenaje a las distintas culturas que habitaron el continente americano, desde Tierra del Fuego hasta Alaska. Uno de los lugares que sin duda es realmente especial para Gerónimo dentro de este extenso territorio de Rosario. Esta nueva canción es un guiño a la música que envolvieron los primeros años del cantautor en su lugar de origen.