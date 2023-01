Gerard Piqué habría tildado de “payasa” a Shakira por su nuevo video con Bizarrap

Shakira y Bizarrap anunciaron el lanzamiento de la sesión número 53 que grabaron en conjunto para este miércoles, pero no sólo el ámbito musical fue noticia por la producción. Al parecer la letra de la canción, que manifiesta “entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo solo hago música perdón que te sal-pique” no cayó en gracia al ex marido de la colombiana, Gerard Piqué. Es que el futbolista publicó en su cuenta de tuiter una serie de emojis referidos al circo y los payasos por lo cual las y los fanáticos de la cantante aseguran que trató de “payasa” a la artista.

🎪🎠🤡🎡 — Gerard Piqué (@3gerardpique) January 10, 2023

Cabe destacar que las colaboraciones con Bizarrap son normalmente para mandar mensajes, como el caso de Residente a J Balvin. Es por eso, que los seguidores de la colombiana están a la defensiva de su artista favorita ante cualquier expresión o posteo que haga el futbolista.

Ya a comienzos del año la cantante había posteado un texto muy sentido en el que se refería al seguir confiando y fortaleciendo el corazón. “Aunque continúen abiertas nuestras heridas en este nuevo año, el tiempo tiene manos de cirujano// Aunque alguien nos haya traicionado hay que seguir confiando”, fueron algunas de sus palabras.

