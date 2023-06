Gastón Revol: una carrera récord a nivel mundial y con muchos capítulos por delante

Hace pocos días se cumplieron 14 años de su bautismo con la camiseta de Los Pumas 7’s, aunque como capítulo inicial de esta mágica historia habría que identificar el momento en el que Manuel Revol llevó a sus pequeños cinco hijos varones (Manuel, Facundo, Gastón, Javier y Mateo) a jugar al rugby en el club La Tablada. En la casa de Valle del Cerro de la familia Revol, que se completa con Sara -la madre- y las dos hijas mujeres (Catalina y Florencia), siempre estuvo el rugby presente. Gastón Revol creció en ese ámbito de pasión por este deporte, y el instante trascendental que cambió para siempre su camino sucedió durante los primeros días de abril de 2009, en la cancha de Córdoba Athletic.

Luciendo la camiseta Nº 10 del seleccionado cordobés, Gastón se destacó en la final del 65º Campeonato Argentino, en el que los Dogos obtuvieron su quinta corona nacional al vencer a Tucumán por 15-12. Esa tarde (4 de abril de 2009) en la Docta, Gastón marcó 12 puntos (3 penales y un drop) que fueron decisivos para llegar al título, y salió como ganador en el “duelo” de pateadores que mantuvo nada menos que con Nicolás Sánchez, que en dicho partido se desempeñó como centro del combinado tucumano.

Aquella actuación le sirvió a Revol para ser tenido en cuenta, porque menos de un mes después de aquella final del Argentino, lo llamaron de urgencia para viajar con Los Pumas 7’s. Según cuenta, “un viernes me llamó por teléfono Rodolfo Ambrosio y me preguntó si tenía el pasaporte al día. Como le dije que sí, me respondió: ‘bueno, hoy a la tarde mismo te vas para Buenos Aires, porque el domingo viajás al Seven de Londres y de Edimburgo’. Yo no entendía nada. Me entrené con el equipo el sábado y al otro día ya salimos para Europa”. Y así sucedió: Revol debutó con Los Pumas 7’s, a los 22 años, el 23 de mayo de 2009, en el encuentro frente a Portugal por el Seven de Londres (empate 21-21); incluso, su presentación fue jugando como hooker. El entrenador de ese momento de Los Pumas 7’s era Duncan Forrester, y una de las figuras del equipo era Santiago Gómez Cora, el head coach del plantel nacional desde hace una década.

Desde aquella primera aparición de Gastón Revol en el emblemático estadio de Twickenham con el seleccionado nacional, a la reciente consagración en el torneo de la capital inglesa, han transcurrido un total de 98 etapas (459 caps) en el World Rugby Seven Series, una marca que es récord mundial. Nadie participó de más etapas en el WRSS; el jugador de La Tablada está por delante del neozelandés Tim Mikkelson (96 etapas), y los ya retirados James Rodwell (93 etapas) y Dan Norton (92 etapas), ambos representantes del seleccionado inglés. Pero además de las series en el WRSS, Revol (36 años) vistió la camiseta nacional en otras 15 competencias; entre ellas, tres Copas del Mundo, dos Juegos Olímpicos y dos Juegos Panamericanos. En resumen, durante toda su trayectoria en Los Pumas 7’s, Revol actuó en 113 torneos.

Defendió los colores argentinos en 21 ciudades por todo el planeta, y las sedes en las que más veces jugó fueron Dubai (13 torneos), Londres (12 torneos) y Hong Kong (11 torneos). En el cierre de una nueva campaña con el conjunto argentino, Revol ensayó el siguiente repaso de lo vivido: “La verdad es que en los últimos años me fui sorprendiendo con los números que me iban contando, porque sinceramente no es algo que haya mirado durante mi carrera. Me lo hicieron ver ahora, cuando empezaron a difundirlos. Por supuesto que me llena de orgullo, por así decirlo; pero más allá de los números, es el orgullo de poder ser parte desde hace tanto tiempo de un equipo con el disfruto tanto. Estoy muy contento de poder seguir, de poder seguir disfrutando con este equipo, y ni hablar de poder disfrutar el momento que estamos viviendo.

“Cuando veo o repaso la trayectoria -agregó-, me acuerdo de los inicios; pensar que mí me llamaron por teléfono un viernes para irme ese domingo a Londres, y para poder estar con Los Pumas 7’s dependía si tenía el pasaporte la día o no, por ejemplo. De esa realidad al presente que vivimos hoy, con todos los cambios que hubo, estoy feliz de haber podido transitar ese camino; sinceramente, ¿cómo decirlo? Es alentador, increíble la cantidad de cambios. Hoy disponemos de otra infraestructura, conformamos un equipo que se mantiene en el tiempo, contamos con un predio espectacular para entrenarnos como Casa Pumas, podemos dedicarnos 100% a esto. Son un montón de cosas que son fundamentales para poder seguir desarrollándonos, y eso está muy bueno”, señaló el cordobés, que profundizó en su análisis: “Y en lo que respecta al juego, también vivimos un montón de cambios en estos años; desde nuestro equipo hasta el resto. Vimos cómo el juego fue mutando, y los equipos se van adaptando a estos tiempos y cómo van modificando las estrategias, muchas de ellas generadas por algunos vanguardistas y luego copiadas por el resto. En resumen, son un montón de cosas que son espectaculares, y soy un agradecido de poder haberlo vivido desde adentro durante este tiempo. Es alucinante ver el desarrollo que va teniendo el deporte”, dijo el jugador con el récord que, además es el segundo goleador histórico de Los Pumas 7’s, con 983 puntos, detrás de Santiago Gómez Cora, autor de 1178 puntos.

Si hay alguien que conoce bien a Revol, ese es Santiago Gómez Cora; porque jugaron juntos y ahora es su entrenador. Por eso, también vale conocer la opinión del head coach de Los Pumas 7’s: “Es un señor del rugby, es el alma del equipo. Se trata un poco de lo que hablamos siempre, no solo buscamos a los mejores jugadores, sino formar un equipo y balancear ese equipo. Gastón juega muy bien al rugby, pero otras de sus fortalezas tiene que ver con el factor humano. Es un tipo le da orden al equipo, en todo sentido, dentro y fuera de la cancha. Es un auténtico líder de grupo, desde su generosidad y su ejemplo. Nunca manda a nadie a hacer las cosas, las hace él; si hay que llevar aguas, las lleva; ordena el vestuario, hace lo que se necesite. Lo hizo desde el primer día, y lo sigue haciendo. También es muy respetuoso para con el equipo, sabiendo que si hay momentos que el equipo necesita que él esté afuera, es el primero en entenderlo. En resumen, es un caballero y un señor de este equipo”, expresó el entrenador nacional.

Su carrera, año por año

En la temporada 2022/23, Revol disputó 48 partidos en las 9 etapas en las que intervino (por lesión estuvo ausente en dos: Ciudad del Cabo y Vancouver), y el detalle completo de su carrera con Los Pumas 7’s, año por año, es el siguiente:

Temporada 2008/2009

Seven de Londres

Seven de Edimburgo

Temporada 2010/2011

Seven de Dubai

Seven de George

Seven de Wellington

Seven de Las Vegas

Seven de Hong Kong

Seven de Adelaida

Seven de Londres

Seven de Edimburgo

Temporada 2011/2012

Seven de Gold Coast

Seven de Dubai

Seven de Port Elizabeth

Seven de Wellington

Seven de Las Vegas

Seven de Hong Kong

Seven de Tokio

Seven de Glasgow

Seven de Londres

Temporada 2012/2013

Campeonato Sudamericano de Río de Janeiro

Seven de Gold Coast

Seven de Dubai

Seven de Port Elizabeth

Seven de Hong Kong

Seven de Tokio

Seven de Glasgow

Seven de Londres

RWC 7’s de Rusia

Temporada 2013/2014

Seven de Dubai

Seven de Port Elizabeth

Seven de Las Vegas

Seven de Wellington

Seven de Tokio

Seven de Hong Kong

Seven de Glasgow

Seven de Londres

Juegos Sudamericanos de Chile 2014

Temporada 2014/2015

Seven de Gold Coast

Seven de Dubai

Seven de Port Elizabeth

Seven de Wellington

Seven de Las Vegas

Seven de Hong Kong

Seven de Glasgow

Seven de Londres

Juegos Panamericanos de Toronto

Temporada 2015/2016

Seven de Dubai

Seven de Sydney

Seven de Vancouver

Seven de Hong Kong

Seven de Singapur

Seven de París

Seven de Londres

Juegos Olímpicos de Brasil

Temporada 2016/2017

Seven de Dubai

Seven de Ciudad del Cabo

Seven de Wellington

Seven de Sydney

Seven de Las Vegas

Seven de Vancouver

Seven de Hong Kong

Seven de Singapur

Seven de París

Seven de Londres

Temporada 2017/2018

Seven de Dubai

Seven de Sídney

Seven de Hamilton

Seven de Las Vegas

Seven de Vancouver

Seven de Hong Kong

Seven de Londres

Seven de París

RWC de San Francisco

Temporada 2018/2019

Seven de Dubai

Seven de Ciudad del Cabo

Seven de Hamilton

Seven de Sídney

Seven de Hong Kong

Seven de Singapur

Seven de Londres

Seven de París

Juegos Panamericanos de Lima

Temporada 2019/2020

Seven de Dubai

Seven de Ciudad del Cabo

Seven de Hamilton

Seven de Sídney

Seven de Los Ángeles

Seven de Vancouver

Seven SAR 7’s (Valparaíso)

Temporada 2020/2021

Madrid Rugby 7’s International Tournament I

Madrid Rugby 7’s International Tournament II

Emirates Invitational Dubai I

Emirates Invitational Dubai II

Seven Quest for Gold 7’s (Los Ángeles)

Juegos Olímpicos de Tokio

Temporada 2021/2022

Seven de Dubai I

Seven de Dubai II

Seven de Sevilla

Seven de Singapur

Seven de Vancouver

Seven de Toulouse

Seven de Londres

Seven de Los Angeles

RWC 7’s de Sudáfrica

Temporada 2022/2023

Seven de Hong Kong

Seven de Dubai

Seven de Hamilton

Seven de Sídney

Seven de Los Ángeles

Seven de Hong Kong

Seven de Singapur

Seven de Toulouse

Seven de Londres

Su talento, por 21 ciudades del mundo

Gastón Revol recorrió el mundo defendiendo los colores argentinos; el cordobés formado en La Tablada visitó un total de 21 ciudades de todos los continentes siguiendo las 98 etapas en las que intervino, según el calendario del World Rugby Sevens Series.

El detalle de todas las ciudades en las que jugó Revol con los Los Pumas 7’s es el siguiente:

Dubai (13 torneos)

Londres (12 torneos)

Hong Kong (11 torneos)

Sídney (6 torneos)

Las Vegas (6 torneos)

Vancouver (5 torneos

Singapur (5 torneos)

Wellington (5 torneos)

Hamilton (4 torneos)

París (4 torneos)

Port Elizabeth (4 torneos)

Glasgow (4 torneos)

Ciudad del Cabo (3 torneos)

Los Ángeles (3 torneos)

Tokio (3 torneos)

Gold Coast (3 torneos)

Edimburgo (2 torneos)

Toulouse (2 torneos)

Sevilla (1 torneo)

George (1 torneo)

Adelaida (1 torneo)