Gastón Pauls y Matías Mayer, más allá de los estereotipos en la serie estreno “Barrabrava”

Los actores argentinos Gastón Pauls y Matías Mayer encarnan a dos hermanos en una peligrosa búsqueda por recuperar su poder y su espacio de pertenencia en Barrabrava, la nueva serie del realizador Jesús Braceras (Monzón) que se estrena este viernes en la plataforma Amazon Prime Video para dar un paso dentro de este debatido satélite del universo futbolístico argentino desde la mirada de sus protagonistas.

Respecto de cómo fue entrar a ese mundo a través de la ficción y si tuvieron que despojarse de prejuicios, Matías Mayer planteó: “A mí me gusta mucho el fútbol, empatizo mucho desde la pasión, así que cuando me enteré que iba a hacer este personaje leí un libro que se llama Haciendo amigos a las piñas (de José Garriga Zucal), que es una mirada más sociológica del adentro de una barra. De alguna manera eso no lo tenía de antes, ya de entrada estaba muy convencido de ir sin un juicio de ningún tipo, pero después de leerlo, menos que menos. Me concentré en el lado humano de este personaje y de los personajes en general, para justamente contar todo de ellos, poder contar las cosas buenas que tienen sin el tinte de barra, y viceversa”.

A su tiempo, Pauls analizó: “Pensaba también que uno como actor no puede juzgar, tenés que hacer y contar y entender al personaje, vivir lo que está viviendo, transitarlo. Yo también soy fanático del fútbol, voy a la cancha desde chiquito y jugué al fútbol, sé lo que es la pasión y la ceguera que también ocurre muchas veces dentro de la cancha, hasta cuando un jugador le pega una patada a otro. Y a mí lo más cercano que me pasó fue en un partido Boca-Vélez, que a los dos minutos de terminar el partido, Vélez hace un gol, le gana a Boca, y a mí se me fue. Me fui a negro, empecé a pegarle patadas a un asiento y lo rompí, y la gente me miraba como diciendo «¿qué hace?». Lo que quiero decir es que ojalá la violencia estuviera sólo en las barras, ocurre en toda la sociedad, con un pibe muerto de hambre en la esquina, con el que está con el auto último modelo y no baja el vidrio, con el crimen, con los pibes muy jóvenes consumiendo drogas, y más”.