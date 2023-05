Garnacho volvió con toda de su lesión y marcó un golazo en el triunfo del Manchester United

La joyita argentina de 18 años tardó menos de 15 minutos en hacer delirar a Old Trafford con una linda definición personal que selló la victoria ante Wolverhampton. Además, Alcaraz se fue al descenso con Southampton y el Aston Villa del Dibu Martínez le ganó al Tottenham del Cuti Romero

Alejandro Garnacho volvió a las canchas tras dos meses de recuperación por una lesión en el tobillo y tardó apenas 15 minutos en hacer estallar a los hinchas del Manchester United, que superó 2-0 a Wolverhampton y dio un paso clave hacia la clasificación a la próxima edición de la Liga de Campeones de Europa.

El delantero de 18 años, al cual el entrenador Erik ten Hag no le permitió sumarse a la selección argentina para el Mundial Sub 20, entró a los 80 minutos en reemplazado del inglés Jadon Sancho y liquidó el pleito con una excelente definición personal que le puso cifras definitivas al encuentro disputado en Old Trafford.

Garnacho, nacido en España pero que eligió representar a la argentina por sus raíces maternas, llevaba dos meses inactivo tras la lesión que sufrió el 12 de marzo pasado, justo un par de días antes de sumarse al combinado nacional al mando de Lionel Scaloni en lo que fue la primera fecha Fifa luego de la conquista del Mundial en Qatar.

En otros resultados, el Southampton de Carlos Alcaraz descendió a la Segunda División tras perder 2-0 con Fulham de local. Los goles del brasileño Carlos Vinicius (3m. ST) y el serbio Aleksandar Mitrovic (28m. ST) sepultaron las posibilidades de salvación de Southampton.

Southampton, que contrató a Alcaraz en el último mercado de pases, tiene 24 puntos y es el primero en perder la categoría esta temporada. El delantero surgido de Racing inició el partido pero y dejó la cancha cuando iban 27 minutos del complemento.

Por otro lado, el Aston Villa del Dibu Martínez y Emiliano Buendía, ambos titulares, superó 2-1 al Tottenham del Cuti Romero. El arquero cometió un penal sobre Harry Kane, que se otorgó luego de la revisión del VAR, y no lo detuvo, por lo que le dio la chance del descuento a su rival cuando iban 44 minutos del segundo tiempo.

De esta manera, el Dibu cortó una racha de cinco partidos sin recibir goles como local en el estadio Villa Park, pero la victoria lo dejó en carrera por el último cupo de la Liga de Europa, ya que suman ambos 57 puntos.