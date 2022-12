Gaby Ferreyra se renueva con su nueva canción: “Shawty”, sucesora de “555”

Gaby Ferreyra, la nueva voz latinoamericana de la música urbana sorprendió a sus seguidores y seguidoras con su éxito “555”, y prepara para este martes un nuevo lanzamiento, el de “Sahwty”. Gaby Ferreyra inició su carrera musical en 2014 con una banda de rock en compañía de sus mejores amigos, etapa en la que comenzó su aprendizaje empírico explorando nuevas técnicas con su voz.

“555” es una canción que marca el amor por el proceso que su familia le inculcó, ya que esta canción fue escrita en el transcurso de 4 años, construyendo una letra sumamente inspirada en diferentes personas y emociones de cada etapa.

Una pausa obligada

Una tragedia familiar la alejó de los escenarios e intentó cursar sus estudios en economía, pero la pandemia por el covid-19 la encontró en Puerto Rico. Allí, sin posibilidades de volver a la universidad, ni a su Bolivia natal, además del terremoto que aquejó Puerto Rico por entonces le enseñaron a Gaby que debía disfrutar la vida al máximo y entender su fragilidad, notando que estaba estudiando algo que la alejaba por completo de lo que más amaba.

En el 2020 inició sus estudios en Música y gestiones culturales, uniendo así dos de sus más grandes pasiones.

La influencia principal de la música para Gaby es el reggaeton “old school”, siendo Daddy Yankee y Don Omar sus 2 referentes principales y el año pasado gaby lanzó su primera canción como solista, en la cual participó como productora y escritora. Aunque esta primera canción solamente fue escuchada por sus amigos y familiares, le ayudó a comprender lo importante que es conectar con la gente y valorar el reconocimiento y cariño que adquiere de ellos.

El resurgir

Ahora, con su nueva canción pronta a estrenar, “Shawty”, Gaby demuestra su crecimiento musical.

“La letra es un desahogo de varios sucesos que pasaron a lo largo de 2022 y sentía que era algo que quería decirlo a gritos en su momento y ahora me siento aliviada y feliz de poder sacar esta canción. La producción audiovisual fue un proceso hermoso, en el que me auto descubrí demasiado. En esta canción exploré sonidos nuevos como el rap de los 2000, y me inspiré también en canciones de la discografía Barrio Fino de Daddy Yankee”, compartió la artista sobre su nueva creación.

Sobre las locaciones utilizadas en el rodaje del videoclip, como un ring de boxeo y una cárcel, Gaby advirtió: En cuanto al video lo grabamos en un ring de boxeo y una escenografía de una cárcel, el concepto detrás de estas locaciones es la liberación de todos los prejuicios y el comienzo de una persona más fuerte y lista para luchar por sus sueños”.