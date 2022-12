Gabriel Heinze: “Tenemos un proyecto en el que lo primero que queremos es que el jugador crezca”

En la última práctica de 2022 Gabriel Heinze tomó la palabra para hacer un mini balance del trabajo que arrancó hace 30 días como entrenador de Newell’s.

El Gringo destacó el trabajo que están llevando a cabo en el club, que va más allá del aspecto futbolístico, sino que se trata de un proyecto integral.

“Estamos armando algo lindo en Newell’s. Se está haciendo hincapié en muchos aspectos que quizás no son visibles, antes de hablar del juego en sí. Tenemos un proyecto en el que lo primero que queremos es que el jugador crezca”, detalló el entrenador en conferencia de prensa luego del entrenamiento que cerró el año.

Luego, agregó: “Los chicos están trabajando muy bien”. Además, comentó que siempre “tiene la mejor de las ilusiones” y que la intención de todos es hacer “un gran campeonato”.

Heinze, fiel a su estilo, se refirió a la necesidad de vender para crecer, pero dejó bien en claro que hay que elegir el mejor momento para hacerlo.

“Tengo claro que Newell’s debe vender pero debe hacerlo en el momento del crecimiento. No soy partidario de vender por la necesidad. No compartí en años anteriores las formas en que se hicieron las ventas porque no hacen crecer la institución”, subrayó el DT, que siendo jugador se consagró campeón con la Lepra en el Clausura 2013 con aquel recordado equipo que dirigía el Tata Martino.

En cuanto a su situación personal y de esta experiencia que eligió de ser el técnico de Newell’s, el Gringo se mostró feliz por la elección.

“Estoy muy bien, muy contento y tranquilo. Vivía en Rosario hasta que me tuve que ir por trabajo, es la ciudad que yo elegí en su momento. No salgo mucho pero estoy muy contento. Cada mañana que vengo al predio, lo hago contento, muy bien. Yo he decidido venir acá”, detalló el nacido en Entre Ríos.

Newell’s el jueves disputó su primer amistoso de pretemporada y no estuvo presente Pablo Pérez, capitán y referente del Rojinegro. Heinze explicó de forma detallada la razón de la ausencia de PP8.

“Terminó la temporada pasada un poco incómodo por algunas lesiones. Está haciendo un protocolo especial. Lo más importante es que se sienta bien y que arranque”, explicó el entrenador rojinegro.

Newell’s fue uno de los primeros equipos en arrancar la pretemporada y eso le permitió sumar más refuerzos que el resto. Hasta acá la Lepra tiene tres caras nuevas: el arquero Lucas Hoyos, el defensor central Guillermo Ortiz y el mediocampista Iván Gómez. Pero ya es un hecho una cuarta incorporación: el marcador de punta izquierda Bruno Pittón, a quien Heinze llenó de elogios.

“Bruno Pittón nos va a hacer muy bien a la banda y lo sumamos para que su experiencia ayude a los chicos jóvenes que tenemos. Iván Gómez puede hacer de área a área, incluso podría jugar como cinco aunque no creo que sea así. Portillo es similar en características”, explicó el Gringo sobre dos de sus refuerzos.

La coronación de la selección argentina en el Mundial de Qatar 2022 no estuvo al margen en la conferencia, más aún porque el Gringo vistió por muchos años la camiseta albicleste y fue compañero de Lionel Messi en los Mundiales de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010.

“Fue muy emocionante, particularmente por todo lo que viví y las derrotas que tuve que pasar. Estos chicos dieron vuelta todo. Se me cayeron bastantes lágrimas, fue muy emocionante”, confesó el Gringo.

Por último, Heinze les mandó un mensaje a los jugadores con dudas de continuar: “El que no quiera estar, que se vaya, que luche por sus deseos”.

Newell’s comenzará la Liga Profesional frente a Platense, en condición de visitante y también tendrá por delante en el primer semestre su participación en la Copa Sudamericana y en la Copa Argentina.