Gabriel Heinze: “Si tengo que perder, prefiero que sea de esta manera”

Las derrotas nunca son fáciles de digerir. Aunque está claro que no todas tienen el mismo efecto. Y la caída de Newell’s ante Belgrano no dejó tan malas vibras, en especial puertas adentro. El hincha reclama ganar siempre, es lógico. Pero Gabriel Heinze está obligado a analizar mucho más allá del resultado, y ahí el DT leproso mostró conformismo por el rendimiento, en especial en el segundo tiempo, cuando modificó tácticamente al equipo y mereció al menos igualar.

“Estoy bien. Si tengo que perder, prefiero que sea de esta manera. Los jugadores fueron para adelante, entregaron todo, tuvimos ocasiones. Me voy triste por el resultado, nada más. Pero no analizo por un resultado sino por todo lo demás. Tuvimos las ocasiones y no tuvimos la fortuna de poder convertir, pero hay que seguir”, destacó el Gringo.

“El partido fue muy disputado por parte de los dos equipos. El posicionamiento en el primer tiempo fue bueno pero no teníamos tanto control de juego. Era un partido muy directo, por eso en el segundo tiempo hubo un cambio que nos permitió estar mejor y tener más volumen de juego. Con los cambios busqué ese jugador libre por delante, que en el inicio estaba por detrás. Lo busqué así para no construir tanto, la presión de ellos no era tanta, por eso pusimos un jugador más en ofensiva”, explicó el entrenador en referencia al cambio de esquema en el complemento que le dio resultado deesde el juego.

La seguidilla de partidos obligó a Heinze a rotar el plantel. Y tal vez eso lo priva en algunos partidos de poner en cancha a los que están mejor. El ejemplo es Marcos Portillo, quien la rompió contra Blooming, pero ante Belgrano fue al banco. Y cuando ingresó, el equipo mejoró. “Hay chicos que todavía no están acostumbrados a jugar cada 3 días y yo soy un entrenador bastante invasivo, pero ellos corren, entregan. Por eso nadie le puede decir nada a este grupo, porque entrega todo y más”, sostuvo el DT.

Otro caso particular es Armando Méndez, quien no era de los preferidos del Gringo en el inicio de ciclo y luego se fracturó el antebrazo. Hoy el uruguayo está mucho mejor que Jherson Mosquera en cuento a rendimiento, pero Heinze está complicado con el cupo de extranjeros y ni siquiera lo llevó a Córdoba. “La del cupo de extranjeros es una regla que debo cumplir. Si no era Méndez el que quedaba afuera, era Reasco. Yo no analizo las cosas después, lo hago antes y tomé esa decisión”, explicó.

El Gringo se mostró molesto en algunas ocasiones con el reclamo de los hinchas por la falta de juego o resultados, por eso tal vez abrió el paraguas y salió a bancar a los futbolistas. “Al entrenador puede ser que se le diga algo, pero el hincha de Newell’s debe estar tranquilo de que estos jugadores están defendiendo esta camiseta como deben”, señaló.

En cuanto a lo que viene, Heinze deberá analizar con calma qué equipo parar el viernes por la noche cuando reciba a Argentinos en el Coloso, por la Liga, ya que cuatro días más tarde, el martes 2 de mayo, jugará un partido muy importante como local ante Santos, por la Copa Sudamericana. Si gana ese partido ante los brasileños, la Lepra quedaría muy cerca de la clasificación a octavos.

Seguramente habrá cambios en el choque ante el Bicho, aunque a esta altura hay posiciones donde no está muy claro quién es el titular. Tampoco hay un sistema táctico que sea garantía, ya que con línea de tres hubo un gran partido ante Racing y un flojo primer tiempo ante Belgrano, que obligó a salir el complemento con una línea de cuatro.

Mucho para analizar para el Gringo, con la Sudamericana por encima de todo, aunque sin descuidar el torneo local si quiere mantenerse en zona de lucha para ingresar a las Copas.