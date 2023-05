Gabriel Heinze: “Sabemos en qué club estamos y la exigencia que tiene. Y le ponemos muchas ganas”

El empate leproso llegó por uno de los jugadores más cuestionados por el hincha, que esta vez no fue titular a pesar de la banca fuerte que siempre le entrega Heinze. Cristian Ferreira anotó por primera vez con la casaca rojinegra y se lo vio muy emocionado tras el gol. “ A Ferreira no le dije nada, son momentos que él tiene que pasar. Es lindo que haya convertido porque trabaja muy bien, por eso no le dije nada, porque lo veo bien”, contó el Gringo.

Un enojo grande del técnico rojinegro fue la segunda amarilla a Mosquera cuando el partido había terminado, producto de una protesta. Heinze fue e recriminarle eso a Zunino, que le dio una explicación que no conformó. “ Le fui a preguntar al árbitro por la expulsión de Mosquera y me dijo que tienen un protocolo. Sería bueno que los árbitros lean algunos libros de psicología para entender a los futbolistas. Solo fui a preguntarle si lo había insultado y me dijo que no. No hablo mal del árbitro, si se rige por protocolo está perfecto”, señaló.