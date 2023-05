Gabriel Heinze: “No cambiamos el chip en la Sudamericana, cambian los resultados”

“Los cambios respecto del último partido fueron decisiones mías, no tuvo que ver con lo físico”. Gabriel Heinze esquivó enseguida la pregunta sobre haber priorizado la Copa Sudamericana por encima de la Liga. Pero más allá de los dichos del entrenador, no hay ninguna duda que hubo un resguardo del Gringo de cara al partido del miércoles a las 23 ante Blooming en Santa Cruz de la Sierra.

“Nosotros trabajamos muchas horas para este partido (Lanús). No puedo analizar dos equipos a la vez. Tenemos bien claro que hay una seguidilla donde vamos a necesitar de todos. Pero primero pensé en este partido”, sostuvo Heinze, dejando en claro que su visión estaba en Lanús y no en la Copa.

Más allá de las palabras, los once que salieron a la cancha tuvieron varios titulares ausentes. Bruno Pittón, Ramiro Sordo y Jorge Recalde entraron pocos minutos, Iván Gómez y Cristian Ferreira descansaron. Y si bien Heinze probó en la seguidilla anterior con formaciones alternativas que dieron resultado, como sucedió con Racing (1-0) y Blooming (3-0), esta vez no resultó.

Newell’s jugó uno de los peores primeros tiempos del ciclo, algo que el Gringo reconoció. “En el primer tiempo fuimos imprecisos, no hicimos las cosas que veníamos haciendo. En el segundo fue otra cosa, hubo más fluidez, rapidez y más fuerza en los pases”, reconoció el DT. Aunque no quiso valorizar lo sucedido. “Hacemos lo que podemos, no me pongo valorizar si es bueno o malo. Esto es fútbol, las cosas salen o no. Pero no pienso en bueno, malo o peor”, confió.

Es lógico que el Gringo no cuestione al equipo publicamente, no es su estilo. Pero eso no impide que reconozca una mala producción. Y tampoco que entienda que esta situación estuvo directamente ligada a poner en cancha una formación alternativa.

“No cambiamos el chip para jugar la Sudamericana, cambian los resultados”, esgrimió el entrenador cuando se le preguntó por la diferencia que muestra el equipo cuando juega en la competencia continental, donde suma tres victorias sin recibir goles.

Y hay algo de verdad en esa definición. En los tres partidos coperos hubo producciones incluso inferiores al torneo local. Con Audax se ganó sobre la hora con gol de Aguirre en un partido de floja producción leprosa. Y con Santos fue victoria en el Parque con Hoyos como figura. Salvo el cómodo 3 a 0 con Blooming, no hubo rendimientos descollantes en la Sudamericana, pero sí resultados. Y por eso Newell’s está líder y el miercoles podría asegurarse la clasificación por anticipado. Para eso deberá ganar y esperar que Audax Italiano iguale con Santos en Chile.

Tal vez eso inclinó la decisión de Heinze de guardar algunos titulares. Sellar el pasaje copero a octavos dos fechas antes sería muy importante. Y estar entre los mejores punteros le dará más adelante ventaja de localía en la Sudamericana. Mucho en juego como para justificar la decisión del DT leproso.

Por eso el miércoles la alineación será distinta a la que perdió con Lanús, incluso desde el dibujo táctico. La probable: Lucas Hoyos; Armando Méndez o Mosquera, Gustavo Velázquez, Willer Ditta y Bruno Pittón; Iván Gómez, Juan Sforza y Cristian Ferreira; Marcos Portillo o Jonathan Menéndez, Jorge Recalde y Ramiro Sordo.

Luego vendrá Godoy Cruz al Coloso, el domingo en el Parque. Y si bien el Gringo deberá esperar por la recuperación física de aquellos que jueguen el miércoles, esta vez habrá más obligación en la Liga para no perder terreno en la pelea por clasificar a una Copa en 2024, donde Newell’s está a dos escalones, con apenas un punto de diferencia con Boca (el último que está entrando) y a tres del Tomba, justamente su próximo rival.