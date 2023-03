Gabriel Heinze: “Estoy orgulloso de mis jugadores, me identifico mucho con lo que hacen”

El Gringo destacó el progreso del equipo en los últimos partidos y habló del esfuerzo y el trabajo del plantel leproso. "Veo chicos que están creciendo y eso me gusta", confió el entrenador

“Estoy tranquilo y orgulloso de mis jugadores. Contento estaría si el resultado fuera positivo porque es lo que vinimos a buscar. El equipo tuvo posibilidades para lograrlo. Me llevo por las situaciones que creamos y eso es lo que me importa. Lo demás lo iremos trabajando”. El análisis en caliente post partido de Gabriel Heinze refleja claramente sus sensaciones tras igualar con Colón. El entrenador leproso considera que hay una mejoría del equipo, con rendimientos individuales que se acercan a lo pretendido, y si bien aún cuesta ver su idea de juego plasmada en el césped, Neewell’s ya no es un equipo confundido como en algunas presentaciones de visitante.

“Me gustó muchísimo cómo presionó y construyó el equipo. También veo chicos que están creciendo y eso me gusta mucho”, destacó el DT rojinegro, que siempre saca algún elogio a sus dirigidos, en una señal de apoyo a un proceso que claramente está en etapa de formación.

Lo positivo tras el empate: Lucas Hoyos como figura; Bruno Pittón que viene en alza; Iván Gómez cumple; Cristian Ferreira que busca ser el conductor aunque a veces lagunea; y al fin apareció el gol de Jorge Recalde, el tan cuestionado nueve.

“Los nueve viven del gol y Jorge (Recalde) siempre ha hecho goles. Es importante que haya convertido. Yo puedo decir todo lo que hace para el equipo, lo que participa. Hoy tuvo su recompensa”, señaló Heinze, quien apostó fuerte al traer al delantero paraguayo, que por características es un jugador que debe estar en contacto con la pelota, algo que al Gringo le gusta, pero muchas veces lo aleja demasiado del área.

Obviamente Heinze confía en Recalde, un nueve que tiene un juego más parecido a un mediapunta, aunque puede aparecer en el área para cabecear como en el empate ante Colón.

Tal vez los puntos más flojos del equipo pasen por un Willer Ditta que parece incómodo como zaguero por derecha, un Juan Sforza que parece conformarse con ser preciso en los pases, y un Ramiro Sordo que todavía no fluye dentro del área como el año pasado. Además, Jerson Mosquera está en proceso de adaptación a un fútbol distinto y a un estilo de juego que lo involucra en ataque, pero le exige marcar.

“Los errores son situaciones de juego por querer ir a buscar. A veces uno exige demasiado y se olvida que también es un juego”, sostuvo Heinze.

Más allá del próximo choque con San Lorenzo y la proximidad del Clásico, la Lepra iniciará en abril su participación en la Copa Sudamericana, y la expectativa pasa por saber si el equipo está a la altura de esta competencia.

“El equipo está trabajando. Si está preparado para la Sudamericana lo veremos después. Vamos a pelear con todo el grupo que tenemos”, confió el entrenador.

Aunque al final tuvo una lectura positiva. “El análisis de lo que hicimos es muy positivo. Me voy muy orgulloso de mis jugadores, me identifico mucho con lo que hacen y ellos se están identificando con esta institución”, destacó.