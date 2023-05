Gabriel Heinze: “Estoy ganando un montón, la pasó muy bien, elijo seguir en esta locura”

Y enseguida expuso su parecer a la hora de decidir ser entrenador, con todas las contras que eso tiene, en especial en el club del cual uno surgió. “En esto hay más para perder que para ganar, el tema es cómo uno lo trabaja. Yo tuve la suerte de ganar en este club y cuando asumí esto, supe que tengo todo para perder, pero eso no me hace más ni menos importante. Lo que me gusta es hacer lo que yo siento. Dependiendo de cómo uno se lo tome, puede haber muchas cosas para ganar. Yo estoy ganando un montón, la paso muy bien. El fútbol me dio todo, me gusta mucho y elijo seguir en esta locura”, se sinceró.