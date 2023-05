Gabriel Heinze: “Estamos impresionante. Hacemos todo para que las cosas resulten”

El Gringo se mostró entusiasmado por el esfuerzo de los jugadores que llevaron a Newell's a ganar un partido complicado ante Santos y quedar cerca de la clasificación copera. "Si no jugás con intensidad, en estos partidos no tenés chances", confió el entrenador

La euforia de Gabriel Heinze tras el gol de Iván Gómez es una señal inequívoca de cómo vive el entrenador este ciclo en el Parque. El Gringo sabe que los resultados respaldan un proyecto que va más allá de ganar o perder. Aunque también es consciente que no es lo mismo una victoria que una derrota. Y en medio de algunos cuestionamientos externos, por un equipo al que le cuesta terminar de volcar en cancha la idea del técnico, el triunfo ante Santos puso a Newell’s como cómodo líder del Grupo E de la Copa Sudamericana, y el hincha empieza a ilusionarse.

“Fue un partido muy duro, intenso, dinámico. Pudimos competir contra un gran rival. Contento por los chicos, por el partido que hicieron. Físicamente deben estar muertos, vienen de paliza tras paliza y mucha intensidad. Pero si no ponés esa intensidad, en estos partidos no tenés chances, más por la manera de jugar que tenemos nosotros”, comentó Heinze tras la victoria agónica.

El entrenador se mostró entusiasmado por el esfuerzo de los futbolistas, incluso reconoció su falta de experiencia en este tipo de competencia. “Soy un entrenador que no tiene tantas experiencias en estos partidos internacionales. Hay muchos chicos que son jóvenes, que han jugado su primer partido contra un equipo que sabe jugar estos partidos. El resultado también fue producto de la valentía y las ganas”, confió.

Jugar bien o mal es un problema, sin dudas, pero el Gringo tiene en claro que hay algo innegociable: la entrega. “En lo anímico estamos impresionante. Hacemos todo para que las cosas resulten y cuando no salen los resultados, seguimos de la misma manera. A nivel emocional no me cambia. Son muchos partidos, ahora hay que preparar el próximo y así vamos, así lo tomamos”, comentó.

El hincha a veces se impacienta con la forma de juego, en especial con la tendencia de salir desde abajo a pesar de corre riesgos. El DT opina lo contrario. “El tema de las pérdidas en campo propio es algo para seguir intentando y para que se equivoquen mucho más. Si hay pérdidas es porque queremos tener la pelota. Tenemos que seguir intentando”, señaló.

El gol de Iván Gómez fue un premio a la insistencia, y el Gringo entiende que va más allá de lo que sucede en un campo de juego. “Me pone muy feliz por Iván. El que se esfuerza, hace todo y da todo, tarde o temprano tiene la recompensa. Cuando un equipo o una persona, en la vida, se esfuerza y trata de hacer las cosas bien, tiene más posibilidades de que le pase lo que le pasó a Iván Gómez”, sostuvo.

Newell’s está a un paso de clasificar a octavos de final de la Copa Sudamericana, pero Heinze, al menos desde las palabras, aseguró que no está tan pendiente de eso. “No tengo idea de la tabla de la Copa, no me puse a pensar ni a hacer cuentas. Voy partido a partido. Seguimos en camino, seguimos luchando y seguimos aprendiendo”, concluyó.