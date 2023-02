Gabriel Heinze: “El segundo tiempo me gustó muchísimo, el equipo se comprometió y arriesgó”

A pesar de la derrota ante Defensa, el Gringo encontró aspectos positivos en el juego y posiblemente busque replicar eso el sábado ante Banfield. Cristian Ferreira y Jorge Recalde son candidatos a ingresar al once titular y no debería sorprender alguna variante más en defensa

“El segundo tiempo me gustó muchísimo. Me gustó la presencia del equipo en la cancha, tomó decisiones, buscó el partido, se comprometió, arriesgó y posicionó un jugador más en ataque”. Las declaraciones de Gabriel Heinze tras la derrota ante Defensa y Justicia no deben pasar inadvertidas, en un primer pantallazo, el entrenador entendió que la producción del equipo en la segunda parte, en especial con los cambios, le dio otra postura a Newell’s. Y de cara al cotejo del sábado a las 19.15 ante Banfield, todo indica que una vez más el Gringo meterá mano en el once titular.

Con los refuerzos ya incorporados, Heinze tiene a disposición a casi todos. Salvo los lesionados Martín Luciano, Leonel Vangioni y Francisco González, el DT cuenta con los ocho refuerzos que llegaron en el receso, y con Cristian Ferreira y Marcos Portillo totalmente recuperado de sus respectivas lesiones, y ambos tuvieron su chance con Defensa.

El primer cambio casi cantado sería el ingreso de Jorge Recalde por Reasco. El delantero paraguayo necesitó más tiempo de lo esperado para ponerse en forma –aún no está como Heinze quiere-, pero a esta altura se hace difícil seguir esperando, ya que el ecuatoriano Reasco tuvo dos chances y estuvo lejos de las pretensiones del DT. Y los pibes Rossi y Funez no parecen convencer.

Otro que podría ganar un lugar es Cristian Ferreira. El mediocampista entró muy bien ante el Halcón y es número puesto para ingresar, seguramente por Portillo, de flojo partido.

En ataque el DT quedó conforme con Jonathan Menéndez, y difícilmente le saquee titularidad a Ramiro Sordo. Por ahora, Brian Aguirre seguiría en el banco.

Habrá que ver qué piensa Heinze del rendimiento de Bruno Pittón, quien aún está lejos del rendimiento esperado. Con Ángelo Martino como opción, no sorprendería un cambio de lateral zurdo.

Un dato que no debería pasar inadvertido es el cambio que realizó Gabriel Heinze en defensa en la segunda parte. El DT sacó a Gustavo Velázquez (de flojo partido) para el ingreso de Facundo Mansilla, y Ditta pasó de primer zaguero. Y esta variante podría darse desde el inicio, aunque también podría provocar el ingreso de Guillermo Ortiz, un refuerzo por el que el Gringo hizo mucha fuerza para que venga y aún no tuvo minutos.

Por ahora son suposiciones a partir de algunos indicios entregados por el entrenador, hay toda una semana para que el Gringo analice, pruebe y defina.