Gabriel Heinze: “Duden de mí, ellos son grandes futbolistas que están dando todo”

El Gringo bancó a los jugadores tras dos derrotas que levantaron cuestionamientos y aseguró que no piensa en cambiar idea, sino intensificar el trabajo. El DT tuvo el apoyo del presidente Ignacio Astore, quien aseguró: "No estoy preocupado, confío en este proceso"

La derrota ante Instituto puso un fuerte signo de preocupación en el mundo Newell’s. La caía ante Claypole con eliminación de Copa Argentina había sido un golpe sorpresivo, pero el pobre rendimiento mostrado en Córdoba acrecentó las dudas sobre el rumbo del equipo. Y los cuestionamientos de hinchas aparecieron sin mucho tiempo de espera, más allá de que Gabriel Heinze aún tiene cierto halo de protección por su pasado exitoso en el club.

“No me considero una figura histórica, soy un jugador que ayudó a que las cosas salgan bien, pero eso no me da derecho a nada”, señaló el Gringo tras la derrota en la Docta.

Heinze, fiel a su estilo, buscó desligar a los futbolistas de este momento complejo tras dos derrotas dolorosas. “Hay un plantel muy bueno. Acá las dudas las tienen que traer hacia el entrenador. Duden de mí, ellos son grandes futbolistas que están haciendo todo y van a andar bien. Vamos a seguir trabajando”, deslizó el DT, asumiendo la responsabilidad.

“Estos son momentos que plantea la profesión, momentos difíciles de la vida como tenemos todo. Lo que hago es levantarme y seguir, si puedo hacer un poquito más, mejor. Como entrenador, lo que hago es que los jugadores sufran menos el impacto”, agregó.

Lejos de considerar un cambio profundo en su idea de juego, el Gringo considera que hay que seguir por el mismo camino. “Claro que voy a ir a buscar los resultados, de la manera en la que yo siento esto. No voy a cambiar por un resultado negativo. Yo cambio cuando las cosas van bien, cuando las cosas van mal, le pongo más y le doy herramienta a mis jugadores para salir adelante”, sostuvo.

Los cuestionamientos de la prensa y de los hinchas aparecieron con fuerza, en especial en redes sociales, foros y bares, pero la dirigencia no considera que sea un momento de alarma. “No estoy preocupado. Confío mucho en este proceso, en los jugadores, el cuerpo técnico y en su profesionalismo para trabajar. Esto recién comienza y se ve un torneo muy parejo”, confió Ignacio Astore, en diálogo con el programa “Al Fondo de la Red”.

“El respaldo es ciento por ciento a Heinze de mi parte. Le puedo asegurar a los hinchas que el trabajo que hace toda esta gente, es con mucha consciencia y conocimiento. Yo tengo que estar en el mismo barco de ellos y así va a ser”, añadió el presidente leproso, en claro apoyo a un ciclo que recién inicia.