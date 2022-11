Gabriel Heinze apunta a Lucas Hoyos y no tendrá en cuenta a Ramiro Macagno

La Lepra comienza el lunes la pretemporada con Gabriel Heinze como nuevo entrenador, y si bien ya hubo una depuración del plantel por parte del cuerpo técnico, aún hay decisiones por tomar que se postergaron.

Uno de los temas que m{as le preocupa a Heinze es resolver rápido el tema arqueros. El Gringo veía con buenos ojos la continuidad de Lautaro Morales, pero Lanús está decidido a utilizar la cláusula de “repesca” por el arquero y la dirigencia leprosa no tiene mucho qué hacer.

Si bien Frank Kudelka pretende un arquero para Lanús, la dirigencia granate quiere tener a Morales a mano. Y Heinze ya no quiere esperar. Por eso ya tiene apuntado un candidato para ocupar el arco y pelear titularidad con Williams Barlasina: Lucas Hoyos.

Hoyos fue el arquero de Vélez cuando el Gringo dirigía en Liniers y eso es una ventaja. Y como perdió titularidad en el Fortín a partir de la llegada del Cacique Medina y Burián, analiza con entusiasmo la oferta leprosa.

El otro arquero será Willy Barlasina, quien tuvo una gran temporada en Agropecuario de Carlos Casares y desde octubre se sumó al plantel rojinegro.

El que no está en los planes del Gringo es Ramiro Macagno. Horacio García se comunicó con el arquero y le informó que no será tenido en cuenta. Y como tiene contrato con la Lepra, deberá buscar algún club para pasar a préstamo.

Macagno tuvo un año lleno de lesiones musculares, incluso pasó por un tratamiento con plasma recuperado para fortalecer su físico, pero volvió a desgarrarse en el cierre del torneo, lo que seguramente no lo ayudó a la hora de entrar en la consideración del DT.

El tercer arquero será un juvenil, aunque aún el Gringo no dio precisiones si será Franco Herrera o Felipe San Juan. Si seguía Macagno, era factible que uno de los dos buscara salir a préstamo para tener rodaje. Pero ahora es posible que uno se quede en reserva y el otro sea el tercer arquero de la Primera.

Así, todo indica que de aquí al lunes –inicio de pretemporada- no habrá nuevos llamados del cuerpo técnico para comunicarle a algún futbolista que no será tenido en cuenta, aunque no hay que descartar nuevas bajas, ya que hay jugadores que están poco considerados por el DT y podrían irse durante diciembre.

En ese sentido, Lucas Melano es uno de los que aparece relegado, pero como se recupera de una lesión en el tobillo, por ahora se presentará en Bella Vista para seguir con su recuperación.

Algo similar sucede con Leonel Vangioni. El Piri no tuvo ningún llamado del cuerpo técnico y esta semana volvió a los trabajos de rehabilitación en campo tras la operación del tendón de Aquiles.

El Gringo busca un lateral izquierdo, pero aún no definió si mantendrá o no a Vangioni, quien concluye su contrato en diciembre, aunque seguirá ligado a Newell’s al menos hasta tener el alta médica. Ahí será Heinze el que defina.

Otro que arranca atrasado en la consideración del entrenador es Cristian Ferreira, quien tiene contrato vigente, aunque podría regresar a River si utiliza una cláusula de repesca a su favor. Por lo pronto, Horacio García no lo llamó, lo que lo ubica entre los futbolistas que el lunes iniciarán la pretemporada.